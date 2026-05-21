Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Шахтар» несподівано програв «Колосу» в останньому турі Прем'єр-ліги

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Шахтар» несподівано програв «Колосу» в останньому турі Прем'єр-ліги
«Гірники» не впоралися з міцним горішком УПЛ
фото: ФК «Шахтар»
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Достроковий чемпіон України на мінорній ноті завершив сезон

Донецький «Шахтар» поступився «Колосу» з Ковалівки на старті 30-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Суперники довго не запрягали та обмінялися моментами в дебюті. Удар «гірника» Невертона Пахолюк перевів у стійку, а «хлібороб» Ррапай з лінії штрафного пробив над дев'яткою. Згодом Азаров із дистанції відправив м'яч повз ворота.

У середині тайму в активності додав «Колос». Спершу Тахірі головою пробив у поперечину після навісу Демченка. Натомість з дальнім пострілом Гусола впорався Фесюн.

Гострішими ковалівці були й на старті другої половини. Хрипчук не зміг переграти голкіпера з близької відстані після стандарту. А в наступній атаці «хлібороби» відкрили рахунок – Хрипчук другим темпом подав із правого флангу, а Тахірі головою за дивною траєкторією спрямував м'яч у дальній кут.

«Хлібороби» невдовзі могли подвоїти перевагу, та з ударом Кане впорався Фесюн. Упевнено в рамці діяв і його візаві Пахолюк. Зокрема, він згодом узяв добивання Криськіва з відскоку.

Зрештою, «гірники» не змогли відігратися. Як наслідок, «Шахтар» зазнав усього другої поразки в сезоні та завершив чемпіонат, набравши 72 очки. «Колос» же принаймні поки піднявся на пяте місце (49 пунктів).

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, київське «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

До слова, «Чернігів» голом у ворота «Динамо» встановив історичне досягнення Кубка України. «Тигри» стали першим представником Першої ліги з голом у фіналах турніру. До цьогорічного фіналіста за трофей боровся петровський «Інгулець».

Теги: ФК «Шахтар» ФК «Колос» (Ковалівка) УПЛ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Шахтар» отримав штраф від УЄФА на 34 тисячі євро за поведінку вболівальників
УЄФА оштрафував «Шахтар» на чималу суму за поведінку уболівальників під час матчів Ліги конференцій
14 травня, 14:05
Ярослав Ракицький найкращі роки кар’єри провів у «Шахтарі»
Легенда «Шахтаря» Ракицький офіційно завершив кар'єру
16 травня, 21:32
Андреа Мальдера (ліворуч) повернувся до збірної України в новій ролі
Новий тренер збірної України взяв легенду «Шахтаря» в помічники
18 травня, 13:24
Олександр Караваєв грає за «Динамо» з липня 2019 року
Гравець «Динамо» відмовився від нового контракту і готовий перейти в «Шахтар» – джерело
19 травня, 14:40
Владислав Бабогло (на передньому плані) оформив дубль
Прем'єр-ліга віддала нагороди туру середнякам чемпіонату
Вчора, 14:57
Глейкер Мендоса влітку може стати гравцем «Шахтаря»
«Шахтар» готовий заплатити 3 млн євро за лідера «Кривбаса» – джерело
Вчора, 15:45
«Тигри» перед стартовим свистком
«Чернігів» голом у ворота «Динамо» встановив історичне досягнення Кубка України
Вчора, 19:14
Андрій Ярмоленко поставив крапку в протистоянні
«Динамо» стало володарем Кубка України 2025/26
Вчора, 20:10
Проспер Оба і Лассіна Траоре одягнули вишиванки
«Наші козаки». Африканські легіонери «Шахтаря» вбралися у вишиванки
Сьогодні, 15:10

Новини

Перспективна російська тенісистка отримала громадянство Іспанії
Перспективна російська тенісистка отримала громадянство Іспанії
«Тихо говорити світу, хто ми є». Зірки українського спорту задали тон у День вишиванки
«Тихо говорити світу, хто ми є». Зірки українського спорту задали тон у День вишиванки
Степаненко зі сльозами і прощальним коридором зіграв останній матч
Степаненко зі сльозами і прощальним коридором зіграв останній матч
«Шахтар» несподівано програв «Колосу» в останньому турі Прем'єр-ліги
«Шахтар» несподівано програв «Колосу» в останньому турі Прем'єр-ліги
Голкіпер «Астон Вілли» відіграв фінал Ліги Європи зі серйозною травмою
Голкіпер «Астон Вілли» відіграв фінал Ліги Європи зі серйозною травмою
Син легендарного російського фігуриста відмовився від громадянства РФ
Син легендарного російського фігуриста відмовився від громадянства РФ

Новини

Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Сьогодні, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Сьогодні, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Сьогодні, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua