«Шахтар» несподівано програв «Колосу» в останньому турі Прем'єр-ліги
Достроковий чемпіон України на мінорній ноті завершив сезон
Донецький «Шахтар» поступився «Колосу» з Ковалівки на старті 30-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».
Суперники довго не запрягали та обмінялися моментами в дебюті. Удар «гірника» Невертона Пахолюк перевів у стійку, а «хлібороб» Ррапай з лінії штрафного пробив над дев'яткою. Згодом Азаров із дистанції відправив м'яч повз ворота.
У середині тайму в активності додав «Колос». Спершу Тахірі головою пробив у поперечину після навісу Демченка. Натомість з дальнім пострілом Гусола впорався Фесюн.
Гострішими ковалівці були й на старті другої половини. Хрипчук не зміг переграти голкіпера з близької відстані після стандарту. А в наступній атаці «хлібороби» відкрили рахунок – Хрипчук другим темпом подав із правого флангу, а Тахірі головою за дивною траєкторією спрямував м'яч у дальній кут.
«Хлібороби» невдовзі могли подвоїти перевагу, та з ударом Кане впорався Фесюн. Упевнено в рамці діяв і його візаві Пахолюк. Зокрема, він згодом узяв добивання Криськіва з відскоку.
Зрештою, «гірники» не змогли відігратися. Як наслідок, «Шахтар» зазнав усього другої поразки в сезоні та завершив чемпіонат, набравши 72 очки. «Колос» же принаймні поки піднявся на пяте місце (49 пунктів).
Нагадаємо, київське «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.
До слова, «Чернігів» голом у ворота «Динамо» встановив історичне досягнення Кубка України. «Тигри» стали першим представником Першої ліги з голом у фіналах турніру. До цьогорічного фіналіста за трофей боровся петровський «Інгулець».
