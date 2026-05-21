«Шахтар» несподівано програв «Колосу» в останньому турі Прем'єр-ліги

«Гірники» не впоралися з міцним горішком УПЛ

Достроковий чемпіон України на мінорній ноті завершив сезон

Донецький «Шахтар» поступився «Колосу» з Ковалівки на старті 30-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Суперники довго не запрягали та обмінялися моментами в дебюті. Удар «гірника» Невертона Пахолюк перевів у стійку, а «хлібороб» Ррапай з лінії штрафного пробив над дев'яткою. Згодом Азаров із дистанції відправив м'яч повз ворота.

У середині тайму в активності додав «Колос». Спершу Тахірі головою пробив у поперечину після навісу Демченка. Натомість з дальнім пострілом Гусола впорався Фесюн.

Гострішими ковалівці були й на старті другої половини. Хрипчук не зміг переграти голкіпера з близької відстані після стандарту. А в наступній атаці «хлібороби» відкрили рахунок – Хрипчук другим темпом подав із правого флангу, а Тахірі головою за дивною траєкторією спрямував м'яч у дальній кут.

«Хлібороби» невдовзі могли подвоїти перевагу, та з ударом Кане впорався Фесюн. Упевнено в рамці діяв і його візаві Пахолюк. Зокрема, він згодом узяв добивання Криськіва з відскоку.

Зрештою, «гірники» не змогли відігратися. Як наслідок, «Шахтар» зазнав усього другої поразки в сезоні та завершив чемпіонат, набравши 72 очки. «Колос» же принаймні поки піднявся на пяте місце (49 пунктів).

Нагадаємо, київське «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

До слова, «Чернігів» голом у ворота «Динамо» встановив історичне досягнення Кубка України. «Тигри» стали першим представником Першої ліги з голом у фіналах турніру. До цьогорічного фіналіста за трофей боровся петровський «Інгулець».