«Епіцентр» зберіг прописку в Прем'єр-лізі нічиєю з «Полтавою», «Кривбас» розійшовся миром із «Олександрією»

У суботу вітчизняні команди підхопили нічийний синдром

У поєдинках між «Олександрією» і криворізьким «Кривбасом» та «Епіцентром» із Кам'янця-Подільського та «Полтавою» у 30-му турі української Прем'єр-ліги суперники не виявили сильніших. Про це повідомляє «Главком».

На Кіровоградщині команди в першій половині грали на зустрічних курсах. Утім, більшість моментів і «жовто-чорні», і криворіжці змарнували. Аж перед перервою хавбек господарів Булеца спрямував м'яч у сітку, але гол скасували через офсайд.

«Кривбас» відповів своїм «голом» із положення поза грою на старті другого тайму. Згодом хавбек Шевченко розім'яв кіпера «Олександрії» дальнім ударом. А відкрили рахунок гості на 70-й хвилині – аут із лівого флангу обернувся швидкою комбінацією, на фініші якої Мая технічно переграв Макаренка.

Та завершити сезон перемогою «Кривбасу» не судилося. Під завісу поєдинку «жовто-чорні» зуміли відігратися. Це Родрігеш головою ефектно замкнув навіс Власюка від лінії поля ліворуч – 1:1 у підсумку. Криворіжці набрали 48 очок і втратили нагоду фінішувати в п'ятірці. «Олександрія» залишилася передостанньою (17 пунктів).

Натомість «Полтава» ледь не забила подолянам у першій атаці. Та Сад із відскоку відправив м'яч над воротами. «Епіцентр» відповів перед екватором першої 45-хвилинки стараннями Себеріо, який пробив поруч зі стійкою.

Ті ж два небезпечні моменти глядачі побачили в другій половині. Щоправда, цього разу обидві нагоди відкрити рахунок змарнували господарі. Двічі на ударній позиції опинився нападник подолян Сидун. Та в першому випадку з ударом впорався Мінчев, а в другому – форвард не влучив у рамку.

Зрештою, нульової нічиєї команді Сергія Нагорняка вистачило для збереження прописки в УПЛ. «Епіцентр» набрав 32 очки та вже не опуститься нижче 12-го рядка в турнірній таблиці. Тим часом «Полтава» залишилася останньою (13 пунктів).

Нагадаємо, київське «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

До слова, «Чернігів» голом у ворота «Динамо» встановив історичне досягнення Кубка України. «Тигри» стали першим представником Першої ліги з голом у фіналах турніру. До цьогорічного фіналіста за трофей боровся петровський «Інгулець».