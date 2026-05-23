Легендарний Джокович обрав своїм тренером друга по збірній

Ілля Мандебура
Новак Джокович проводить дуже непростий сезон, під час якого постійно бореться з травмами
фото: Reuters
Серб вирішив змінити тренера, щоб завоювати ювілейний трофей Великого шлему

Сербський тенісист Новак Джокович оголосив про призначення свого давнього друга, співвітчизника та багаторічного партнера по збірній Віктора Троїцькогона посаду головного тренера. Про це повідомляє «Главком».

Оголошення імені нового тренера

Про свій вибір 24-разовий чемпіон турнірів Великого шлема повідомив на своїй сторінці в Instagram, підсумувавши: «Ласкаво просимо, мій друже, партнере по команді, а тепер і тренере... Віктор Троїцький».

Ця кадрова перестановка відбулася за кілька днів до старту Відкритого чемпіонату Франції, який пройде з 24 травня по 7 червня. У Парижі нинішня 4-та ракетка світу спробує вибороти свій історичний 25-й мейджор, що дозволить йому стати абсолютним і одноосібним рекордсменом за кількістю титулів Великого шлема в історії тенісу, адже наразі він ділить цей рекорд із Маргарет Корт.

Досвід успішної співпраці

Призначення Троїцького, який також є капітаном збірної Сербії в Кубку Девіса, виглядає максимально логічним кроком, адже фахівці мають величезний спільний досвід. До прикладу, серб уже входив до тренерського штабу Джоковича під час завоювання золотої медалі на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року. Також як гравці вони принесли Сербії перший в історії титул Кубка Девіса у 2010 році. Крім того, тенісисти неодноразово виступали разом у парному розряді, а їхнім найвищим спільним досягненням на рівні ATP став чвертьфінал престижного турніру в Індіан-Веллсі у 2017 році.

Нагалаємо, що 36-річна Кирстя встановила новий віковий рекорд у жіночому тенісі. Румунська тенісистка Сорана Кирстя вписала своє ім'я в історію світового тенісу, ставши найстаршою гравчинею в історії Жіночої тенісної асоціації, яка дебютувала в топ-20 світового рейтингу.

