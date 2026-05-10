«Шахтар» гарантував собі місце в основному раунді Ліги чемпіонів

«Гірники» витягнули щасливий квиток на європейській арені

Донецький «Шахтар» після завоювання чемпіонського титулу отримав путівку в основний раунд Ліги чемпіонів на новий сезон. Про це повідомляє «Главком».

Це стало можливим завдяки високому клубному рейтингу «гірників». Окрім того, зійшлася низка інших факторів. Зокрема, обидва цьогорічні фіналісти – лондонський «Арсенал» і французький «Парі Сен-Жермен» – потрапили в турнір через успіхи на внутрішній арені.

Натомість невдач зазнали конкуренти «Шахтаря» у боротьбі за додаткове місце в основному раунді Ліги чемпіонів. Пірейський «Олімпіакос» втратив шанси на титул у грецькій Суперлізі, а «Рейнджерс» із Глазго не здобуде «золото» в Шотландії.

Хто братиме участь в Лізі чемпіонів 2026/27

Наразі визначилася половина учасників основного раунду турніру в наступному сезоні. Зокрема, гарантували собі виступ у змаганнях чотири представники чемпіонату Іспанії та по три – Англії та Німеччини.

Список відомих учасників основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27:

«Арсенал»

«Манчестер Сіті»

«Манчестер Юнайтед»

«Інтер»

«Барселона»

«Реал»

«Вільярреал»

«Атлетіко»

«Баварія»

«Боруссія» Д

РБ «Лейпциг»

«Парі Сен-Жермен»

«Ланс»

ПСВ

«Феєнорд»

«Порту»

«Галатасарай»

«Шахтар»

Як «Шахтар» став чемпіоном України

«Гірники» виграли титул української Прем'єр-ліги за три тури до кінця сезону. Підопічні Арди Турана розгромили Полтаву (4:0) з голом хавбека Криськіва, дублем півзахисника Ізакі та забитим м'ячем форварда Траоре. «Шахтар» набрав 66 очок і став недосяжним для конкурентів у турнірній таблиці.

До трійки найкращих бомбардирів команди поки потрапили винятково бразильці. Нападник Егіналдо забив сім м'ячів, а хавбек Педріньйо та форвард Еліас – по шість. Буркінієць Траоре теж оформив шість голів. Той же Педріньйо разом зі співвітчизником Педро Енріке ще й вибився в найкращі асистенти (по п'ять результативних передач).

До слова, раніше «Шахтар» програв другий півфінал Ліги конференцій лондонському «Крістал Пелас». «Гірники» поступилися англійському колективу на виїзді (1:2). Єдиний м'яч у складі команди Турана оформив нападник Егіналдо.

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги. Призи дісталися форварду Траоре та головному тренеру Турану. «Гірники» в попередньому турі здолали київське «Динамо» в Класичному.