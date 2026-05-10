«Шахтар» гарантував собі місце в основному раунді Ліги чемпіонів

Антон Федорців
фото: ФК «Шахтар»

«Гірники» витягнули щасливий квиток на європейській арені

Донецький «Шахтар» після завоювання чемпіонського титулу отримав путівку в основний раунд Ліги чемпіонів на новий сезон. Про це повідомляє «Главком».

Це стало можливим завдяки високому клубному рейтингу «гірників». Окрім того, зійшлася низка інших факторів. Зокрема, обидва цьогорічні фіналісти – лондонський «Арсенал» і французький «Парі Сен-Жермен» – потрапили в турнір через успіхи на внутрішній арені.

Натомість невдач зазнали конкуренти «Шахтаря» у боротьбі за додаткове місце в основному раунді Ліги чемпіонів. Пірейський «Олімпіакос» втратив шанси на титул у грецькій Суперлізі, а «Рейнджерс» із Глазго не здобуде «золото» в Шотландії.

Хто братиме участь в Лізі чемпіонів 2026/27

Наразі визначилася половина учасників основного раунду турніру в наступному сезоні. Зокрема, гарантували собі виступ у змаганнях чотири представники чемпіонату Іспанії та по три – Англії та Німеччини.

Список відомих учасників основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27:

  • «Арсенал»
  • «Манчестер Сіті»
  • «Манчестер Юнайтед»
  • «Інтер»
  • «Барселона»
  • «Реал»
  • «Вільярреал»
  • «Атлетіко»
  • «Баварія»
  • «Боруссія» Д
  • РБ «Лейпциг»
  • «Парі Сен-Жермен»
  • «Ланс»
  • ПСВ
  • «Феєнорд»
  • «Порту»
  • «Галатасарай»
  • «Шахтар»

Як «Шахтар» став чемпіоном України

«Гірники» виграли титул української Прем'єр-ліги за три тури до кінця сезону. Підопічні Арди Турана розгромили Полтаву (4:0) з голом хавбека Криськіва, дублем півзахисника Ізакі та забитим м'ячем форварда Траоре. «Шахтар» набрав 66 очок і став недосяжним для конкурентів у турнірній таблиці.

До трійки найкращих бомбардирів команди поки потрапили винятково бразильці. Нападник Егіналдо забив сім м'ячів, а хавбек Педріньйо та форвард Еліас – по шість. Буркінієць Траоре теж оформив шість голів. Той же Педріньйо разом зі співвітчизником Педро Енріке ще й вибився в найкращі асистенти (по п'ять результативних передач).

До слова, раніше «Шахтар» програв другий півфінал Ліги конференцій лондонському «Крістал Пелас». «Гірники» поступилися англійському колективу на виїзді (1:2). Єдиний м'яч у складі команди Турана оформив нападник Егіналдо.

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги. Призи дісталися форварду Траоре та головному тренеру Турану. «Гірники» в попередньому турі здолали київське «Динамо» в Класичному.

