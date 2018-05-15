Бомбардиром «Шахтаря» зацікавилися в Бельгії

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Факундо Феррейра

Претендентів на футболіста побільшало

На форварда донецького «Шахтаря» Факундо Феррейру побільшало претендентів.

Тепер він потрапив до сфери інтересів бельгійського «Андерлехта».

Як повідомляє Walfoot.be, «Андерлехт» спробує переконати Феррейру переїхати на «Констант Ванден Сток».

Головний бомбардир «гірників» влітку отримає статус вільного агента та має чимало пропозицій щодо переїзду в інші чемпіонати.

Минулого тижня стало відомо, що сам Феррейра обрав «Бенфіку» місцем продовження кар'єри та нібито має невдовзі незабаром прибути до Лісабона для підписання контракту, хоча раніше на нього претендували одразу чотири європейські клуби.

У сезоні 2017/18 Факундо Феррейра провів 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 30 м'ячів.

Цікаво, що нападник у поточному сезоні забив більше, ніж у трьох попередніх загалом.

Джерело: Футбол 24