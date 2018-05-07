Бондаренко без боротьби вийшла у друге коло парних змагань на тенісному турнірі в Мадриді

У свою чергу Катерина Бондаренко знялася через травму

Українка Ольга Савчук разом з Анастасією Павлюченковою з Росії потрапили в парну сітку змагань, замінивши дует Кірстен Фліпкенс / Олена Остапенко. Суперницями Савчук і Павлюченкової в першому раунді повинні були стати Демі Схюрс і Еліс Мертенс, але дівчата пізніше знялися з парного турніру. Тож, свій стартовий поєдинок у Мадриді українська



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Ольга Савчук

У свою чергу Катерина Бондаренко знялася через травму

Українка Ольга Савчук разом з Анастасією Павлюченковою з Росії потрапили в парну сітку змагань, замінивши дует Кірстен Фліпкенс / Олена Остапенко.

Суперницями Савчук і Павлюченкової в першому раунді повинні були стати Демі Схюрс і Еліс Мертенс, але дівчата пізніше знялися з парного турніру.

Тож, свій стартовий поєдинок у Мадриді українська тенісистка проведе вже на стадії другого раунду.

З ким зіграють Ольга та Анастасія стане відомо за підсумками зустрічі Клепач / Мартінес Санчес - Корне / Бузернеску.

У свою чергу Катерина Бондаренко, яка повинна була стартувати на турнірі в дуеті з Олександрою Крунич з Сербії, в матчі першого кола боролася б з п'ятою сіяною парою Латіша Чжань / Бетані Маттек-Сендс.

Але українка знялася з турніру, офіційна причина - травма голови.

Бондаренко і Крунич в основній сітці замінив дует Пен Шуай і Крістіна Макхейл.

Джерело: btu.org.ua