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    Бондаренко без боротьби вийшла у друге коло парних змагань на тенісному турнірі в Мадриді

    У свою чергу Катерина Бондаренко знялася через травму
    Українка Ольга Савчук разом з Анастасією Павлюченковою з Росії потрапили в парну сітку змагань, замінивши дует Кірстен Фліпкенс / Олена Остапенко. Суперницями Савчук і Павлюченкової в першому раунді повинні були стати Демі Схюрс і Еліс Мертенс, але дівчата пізніше знялися з парного турніру. Тож, свій стартовий поєдинок у Мадриді українська
    • Сьогодні, 15:15
    • Розсилка
    Ольга Савчук
    Ольга Савчук

    У свою чергу Катерина Бондаренко знялася через травму

    Українка Ольга Савчук разом з Анастасією Павлюченковою з Росії потрапили в парну сітку змагань, замінивши дует Кірстен Фліпкенс / Олена Остапенко.

    Суперницями Савчук і Павлюченкової в першому раунді повинні були стати Демі Схюрс і Еліс Мертенс, але дівчата пізніше знялися з парного турніру.

    Тож, свій стартовий поєдинок у Мадриді українська тенісистка проведе вже на стадії другого раунду.

    З ким зіграють Ольга та Анастасія стане відомо за підсумками зустрічі Клепач / Мартінес Санчес - Корне / Бузернеску.

    У свою чергу Катерина Бондаренко, яка повинна була стартувати на турнірі в дуеті з Олександрою Крунич з Сербії, в матчі першого кола боролася б з п'ятою сіяною парою Латіша Чжань / Бетані Маттек-Сендс.

    Але українка знялася з турніру, офіційна причина - травма голови.

    Бондаренко і Крунич в основній сітці замінив дует Пен Шуай і Крістіна Макхейл.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Ольга Савчук Катерина Бондаренко
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