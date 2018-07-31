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    Бондаренко не змогла подолати стартовий бар'єр на турнірі WTA в Сан-Хосе

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    Катерина Бондаренко - Бондаренко не змогла подолати стартовий бар'єр на турнірі WTA в Сан-Хосе
    Катерина Бондаренко

    У першому колі українка програла представниці Білорусі

    Катерина Бондаренко не змогла вийти у другий раунд турніру серії WTA, що розпочався в Сан-Хосе.

    У стартовому матчі українська тенісистка поступилася представниці Білорусі Вікторії Азаренко.

    Матч тривав дві години і 40 хвилин.

    Mubadala Silicon Valley Classic

    WTA Premier

    Жіночий тенісний турнір в Сан-Хосе, США

    Призовий фонд: $799,000

    Перший раунд

    Вікторія Азаренко (Білорусь) - Катерина Бондаренко (Україна) - 6:3, 6:7 (7), 7:5

    теніс Катерина Бондаренко
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