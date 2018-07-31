Бондаренко не змогла подолати стартовий бар'єр на турнірі WTA в Сан-Хосе
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Катерина Бондаренко
У першому колі українка програла представниці Білорусі
Катерина Бондаренко не змогла вийти у другий раунд турніру серії WTA, що розпочався в Сан-Хосе.
У стартовому матчі українська тенісистка поступилася представниці Білорусі Вікторії Азаренко.
Матч тривав дві години і 40 хвилин.
Mubadala Silicon Valley Classic
WTA Premier
Жіночий тенісний турнір в Сан-Хосе, США
Призовий фонд: $799,000
Перший раунд
Вікторія Азаренко (Білорусь) - Катерина Бондаренко (Україна) - 6:3, 6:7 (7), 7:5