Бондаренко з перемоги розпочала турнір WTA у Сіднеї

Суперниця Катерини відмовилася від продовження боротьби на старті третього сету

Катерина Бондаренко вдало розпочала боротьбу за вихід в основну сітку турніру WTA Premier у Сіднеї. У стартовому колі кваліфікації українка залишила за бортом американку Крістіну МакГейл. Тенісистки видали видали справжній трилер у перших двох сетах. Перший з них на тай-брейку виграла МакГейл, а другий – Бондаренко. Після цього американка