Бондаренко з перемоги розпочала турнір WTA у Сіднеї
- Сьогодні, 12:17
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Розсилка
Катерина Бондаренко. Фото: Elina Squad / Twitter
Суперниця Катерини відмовилася від продовження боротьби на старті третього сету
Катерина Бондаренко вдало розпочала боротьбу за вихід в основну сітку турніру WTA Premier у Сіднеї.
У стартовому колі кваліфікації українка залишила за бортом американку Крістіну МакГейл.
Тенісистки видали видали справжній трилер у перших двох сетах.
Перший з них на тай-брейку виграла МакГейл, а другий – Бондаренко.
Після цього американка прийняла рішення відмовитися від продовження боротьби через ушкодження.
Наступною суперницею українки стане Вероніка Сепеда-Ройг з Парагваю (78-ма ракетка світу).
Sydney International – 2018 з тенісу
WTA Premier
Жіночий турнір у Сіднеї, Австралія
Призовий фонд: $733,900
Перше коло кваліфікації
Катерина Бондаренко (Україна) – Крістіна МакГейл (США) – 6:7(4), 7:6(6) відмова