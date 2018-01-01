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    Бондаренко з перемоги розпочала турнір WTA у Сіднеї

    Суперниця Катерини відмовилася від продовження боротьби на старті третього сету
    Катерина Бондаренко вдало розпочала боротьбу за вихід в основну сітку турніру WTA Premier у Сіднеї. У стартовому колі кваліфікації українка залишила за бортом американку Крістіну МакГейл. Тенісистки видали видали справжній трилер у перших двох сетах. Перший з них на тай-брейку виграла МакГейл, а другий – Бондаренко. Після цього американка
    • Сьогодні, 12:17
    • Розсилка
    Катерина Бондаренко. Фото: Elina Squad / Twitter
    Катерина Бондаренко. Фото: Elina Squad / Twitter

    Суперниця Катерини відмовилася від продовження боротьби на старті третього сету

    Катерина Бондаренко вдало розпочала боротьбу за вихід в основну сітку турніру WTA Premier у Сіднеї.

    У стартовому колі кваліфікації українка залишила за бортом американку Крістіну МакГейл.

    Тенісистки видали видали справжній трилер у перших двох сетах.

    Перший з них на тай-брейку виграла МакГейл, а другий – Бондаренко.

    Після цього американка прийняла рішення відмовитися від продовження боротьби через ушкодження.

    Наступною суперницею українки стане Вероніка Сепеда-Ройг з Парагваю (78-ма ракетка світу).

    Sydney International – 2018 з тенісу

    WTA Premier

    Жіночий турнір у Сіднеї, Австралія

    Призовий фонд: $733,900

    Перше коло кваліфікації

    Катерина Бондаренко (Україна) – Крістіна МакГейл (США) – 6:7(4), 7:6(6) відмова

    теніс Австралія Катерина Бондаренко
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