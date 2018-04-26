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    Бондаренко знялася з матчу проти Херцог і покинула тенісний турнір в Стамбулі

    Під час гри українка зверталася за допомогою до фізіотерапевтів
    Катерина Бондаренко знялася з матчу другого кола турніру серії International в Стамбулі, не зумівши завершити поєдинок проти словенки Полони Херцог. Рахунок матчу на момент зупинки: 2:6, 1:1. Під час гри українка зверталася за допомогою до фізіотерапевтів і в підсумку прийняла рішення достроково завершити матч. 25 квітня Катерина Бондаренко
    • 26 Квiтня, 16:46
    • Розсилка
    Фото: БТУ
    Фото: БТУ

    Під час гри українка зверталася за допомогою до фізіотерапевтів

    Катерина Бондаренко знялася з матчу другого кола турніру серії International в Стамбулі, не зумівши завершити поєдинок проти словенки Полони Херцог.

    Рахунок матчу на момент зупинки: 2:6, 1:1.

    Під час гри українка зверталася за допомогою до фізіотерапевтів і в підсумку прийняла рішення достроково завершити матч.

    25 квітня Катерина Бондаренко провела на корті 2,5 години в своєму стартовому поєдинку в одиночному розряді, а напередодні виграла зустріч в парній сітці з Олександрою Крунич (Сербія), де дівчата посіяні під першим номером.

    Полона Херцог в чвертьфіналі зустрінеться з другою сіяною Світланою Кузнєцовою.

    TEB BNP Paribas Istanbul Cup – 2018 з тенісу

    WTA International

    Жіночий тенісний турнір у Стамбулі, Туреччина

    Призовий фонд: $250,000

    Друге коло

    Полона Херцог (Словенія) - Катерина Бондаренко (Україна) - 6:2, 1:1

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Катерина Бондаренко
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