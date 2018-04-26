Бондаренко знялася з матчу проти Херцог і покинула тенісний турнір в Стамбулі
- 26 Квiтня, 16:46
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Розсилка
Під час гри українка зверталася за допомогою до фізіотерапевтів
Катерина Бондаренко знялася з матчу другого кола турніру серії International в Стамбулі, не зумівши завершити поєдинок проти словенки Полони Херцог.
Рахунок матчу на момент зупинки: 2:6, 1:1.
Під час гри українка зверталася за допомогою до фізіотерапевтів і в підсумку прийняла рішення достроково завершити матч.
25 квітня Катерина Бондаренко провела на корті 2,5 години в своєму стартовому поєдинку в одиночному розряді, а напередодні виграла зустріч в парній сітці з Олександрою Крунич (Сербія), де дівчата посіяні під першим номером.
Полона Херцог в чвертьфіналі зустрінеться з другою сіяною Світланою Кузнєцовою.
TEB BNP Paribas Istanbul Cup – 2018 з тенісу
WTA International
Жіночий тенісний турнір у Стамбулі, Туреччина
Призовий фонд: $250,000
Друге коло
Полона Херцог (Словенія) - Катерина Бондаренко (Україна) - 6:2, 1:1
Джерело: btu.org.ua