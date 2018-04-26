Бондаренко знялася з матчу проти Херцог і покинула тенісний турнір в Стамбулі

Під час гри українка зверталася за допомогою до фізіотерапевтів

Катерина Бондаренко знялася з матчу другого кола турніру серії International в Стамбулі, не зумівши завершити поєдинок проти словенки Полони Херцог. Рахунок матчу на момент зупинки: 2:6, 1:1. Під час гри українка зверталася за допомогою до фізіотерапевтів і в підсумку прийняла рішення достроково завершити матч. 25 квітня Катерина Бондаренко



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Фото: БТУ

Під час гри українка зверталася за допомогою до фізіотерапевтів

Катерина Бондаренко знялася з матчу другого кола турніру серії International в Стамбулі, не зумівши завершити поєдинок проти словенки Полони Херцог.

Рахунок матчу на момент зупинки: 2:6, 1:1.

Під час гри українка зверталася за допомогою до фізіотерапевтів і в підсумку прийняла рішення достроково завершити матч.

25 квітня Катерина Бондаренко провела на корті 2,5 години в своєму стартовому поєдинку в одиночному розряді, а напередодні виграла зустріч в парній сітці з Олександрою Крунич (Сербія), де дівчата посіяні під першим номером.

Полона Херцог в чвертьфіналі зустрінеться з другою сіяною Світланою Кузнєцовою.

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WTA International

Жіночий тенісний турнір у Стамбулі, Туреччина

Призовий фонд: $250,000

Друге коло

Полона Херцог (Словенія) - Катерина Бондаренко (Україна) - 6:2, 1:1

Джерело: btu.org.ua