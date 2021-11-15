Італійський нападник забив гол і зробив пропозицію своїй дівчині (фото)

Фелла оригінальним способом покликав мати своїх дітей заміж

Футболіст «Палермо» Джузеппе Фелла зробив пропозицію своїй дівчині під час матчу в третьму італійському дивізіоні. Його команда зустрічалася з «Потенцею» і перемогла – 2:0.

У другому таймі зустрічі нападник забив гол, після чого зняв із себе футболку, під якою опинилася майка з написом: Ти вийдеш за мене? Дівчина відповіла на пропозицію згодою.

Відомо, що Фелла з нареченою Маріссою разом уже не один рік і виховують спільну дитину.