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    Бразилець Мораєш не зіграє за збірну України проти Естонії та Сербії

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    Жуніор Мораєш - Бразилець Мораєш не зіграє за збірну України проти Естонії та Сербії
    Жуніор Мораєш
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    Форвард «Шахтаря» отримав пошкодження в матчі проти «Динамо»

    Натуралізований бразильський нападник Жуніор Мораєш не зіграє за збірну України в найближчих матчах проти Естонії та Сербії.

    Напередодні футболіст травмувався в поєдинку чемпіонату України проти київського «Динамо». Після зіткнення з Денисом Поповим Мораєш був вимушений залишити поле.

    Збірна України зіграє 14 листопада в Запоріжжі товариський поєдинок проти команди Естонії, а 17 листопада зустрінеться на виїзді з Сербією в заключному матчі кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи 2020 року.

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    Нагадаємо, наша національна команда раніше вже гарантувала собі путівку на Євро-2020.  
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України ФК «Шахтар» Євро-2020 Жуніор Мораєш
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