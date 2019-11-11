Бразилець Мораєш не зіграє за збірну України проти Естонії та Сербії



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Жуніор Мораєш Фейсбук

Форвард «Шахтаря» отримав пошкодження в матчі проти «Динамо»

Натуралізований бразильський нападник Жуніор Мораєш не зіграє за збірну України в найближчих матчах проти Естонії та Сербії.

Напередодні футболіст травмувався в поєдинку чемпіонату України проти київського «Динамо». Після зіткнення з Денисом Поповим Мораєш був вимушений залишити поле.

Збірна України зіграє 14 листопада в Запоріжжі товариський поєдинок проти команди Естонії, а 17 листопада зустрінеться на виїзді з Сербією в заключному матчі кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи 2020 року.

Нагадаємо, наша національна команда раніше вже гарантувала собі путівку на Євро-2020.