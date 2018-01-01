Британець Ф'юрі та росіянин Лебедєв позбавлені своїх поясів
- Сьогодні, 16:50
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Російського боксера перевели в статус «чемпіона у відпустці»
Екс-чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі 1-го лютого був позбавлений і останнього чемпіонського пояса - пояса журналу The Ring.
Таке рішення редакцією журналу було прийнято через те, що Ф'юрі вже більше 26 місяців не виходив в ринг, і досі невідома дата його наступного бою.
Був позбавлений свого чемпіонського пояса за версією WBA також чемпіон світу за цією версією в першій важкій вазі росіянин Денис Лебедєв.
Точніше, його перевели в статус «чемпіона у відпустці», а повноцінним чемпіоном світу за версією WBA в першій важкій вазі став кубинець Юніер Дортікос, який вже 3-го лютого виставить цей пояс на кін в бою з Муратом Гассієвим.
Джерело: boxingnews.com.ua