Британець Ф'юрі та росіянин Лебедєв позбавлені своїх поясів

Російського боксера перевели в статус «чемпіона у відпустці»

Екс-чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі 1-го лютого був позбавлений і останнього чемпіонського пояса - пояса журналу The Ring. Таке рішення редакцією журналу було прийнято через те, що Ф'юрі вже більше 26 місяців не виходив в ринг, і досі невідома дата його наступного бою. Був позбавлений свого



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Денис Лебедєв. Фото: Getty Images

Російського боксера перевели в статус «чемпіона у відпустці»

Екс-чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі 1-го лютого був позбавлений і останнього чемпіонського пояса - пояса журналу The Ring.

Таке рішення редакцією журналу було прийнято через те, що Ф'юрі вже більше 26 місяців не виходив в ринг, і досі невідома дата його наступного бою.

Був позбавлений свого чемпіонського пояса за версією WBA також чемпіон світу за цією версією в першій важкій вазі росіянин Денис Лебедєв.

Точніше, його перевели в статус «чемпіона у відпустці», а повноцінним чемпіоном світу за версією WBA в першій важкій вазі став кубинець Юніер Дортікос, який вже 3-го лютого виставить цей пояс на кін в бою з Муратом Гассієвим.

Джерело: boxingnews.com.ua