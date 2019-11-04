Британець Хемілтон став шестиразовим чемпіоном Формули-1



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Льюїс Хемілтон ES

До рекорду легендарного Шумахера залишився лише один титул

Британський пілот команди «Мерседес» Льюїс Хемілтон фінішував другим на Гран-прі США. Цього виявилося достатньо, аби він гарантував собі вже шостий чемпіонський титул.

Перший чемпіонський титул Хемілтон виборов 2008 року в складі команди «Макларен».

Успіх у США вивів британця на друге місце за кількістю чемпіонських титулів у історії Формули-1. Льюїс відтепер лише на один титул відстає від легендарного семиразового чемпіона Міхаеля Шумахера.

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