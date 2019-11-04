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    Британець Хемілтон став шестиразовим чемпіоном Формули-1

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    Льюїс Хемілтон - Британець Хемілтон став шестиразовим чемпіоном Формули-1
    Льюїс Хемілтон
    ES

    До рекорду легендарного Шумахера залишився лише один титул

    Британський пілот команди «Мерседес» Льюїс Хемілтон фінішував другим на Гран-прі США. Цього виявилося достатньо, аби він гарантував собі вже шостий чемпіонський титул.

    Перший чемпіонський титул Хемілтон виборов 2008 року в складі команди «Макларен».

    Успіх у США вивів британця на друге місце за кількістю чемпіонських титулів у історії Формули-1. Льюїс відтепер лише на один титул відстає від легендарного семиразового чемпіона Міхаеля Шумахера.

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