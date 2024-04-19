Британія скасувала вимогу до спортсменів з РФ підписувати декларації про засудження війни

МОК заперечував проти того, що Британія вимагала від росіян, які хочуть виступати у країні, заяви про те, що вони не підтримують війну проти України

МОК знову дозволить Британії проводити в країні змагання, пов'язані з Олімпійськими іграми

Російських спортсменів буде звільнено від необхідності дотримання додаткових умов нейтральності для участі у турнірах у Британії, повідомляє The Times.

Згідно з інформацією видання, міністр спорту Великобританії Стюарт Ендрю надіслав листа президенту Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху та голові Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонсу, в якому підтримав політику організацій щодо російських спортсменів.

«З огляду на те, що МОК та МПК досягли усталеної та узгодженої позиції щодо участі росіян та білорусів на міжнародній арені, зараз саме час об'єднатися на підтримку цієї позиції. Ця точка зору буде доведена до наших спортивних організацій, і ми більше не наполягатимемо на необхідності будь-яких додаткових умов нейтралітету (для російських спортсменів – ред.), коли змагання відбуваються у Великій Британії», – йдеться у листі.

Отже, МОК знову дозволить Британії проводити в країні заходи, пов'язані з Олімпійськими іграми, у тому числі відбіркові змагання. Раніше МОК заперечував проти того, що британський уряд вимагав від російських та білоруських спортсменів, які бажають виступати у Британії, письмової заяви про те, що вони не підтримують війну проти України або не отримують державного фінансування.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.