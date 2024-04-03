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Україна звернулася до Міжнародного олімпійського комітету через спортсменів РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна звернулася до Міжнародного олімпійського комітету через спортсменів РФ
Україна направила листа до Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації з боротьби
фото з відкритих джерел

Україна просить відсторонити від участі в літніх Іграх у Парижі окремих російських спортсменів

Україна звернулася до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) із закликом відсторонити від участі в літніх Іграх у Парижі окремих російських спортсменів через порушення ними умов «нейтральності». Про це повідомляє Національний олімпійський комітет (НОК).

До МОК та Міжнародної федерації з боротьби було направлено спільний лист українських НОК, Міністерства молоді і спорту та Асоціації спортивної боротьби. У ньому йшлося про факти порушення умов «нейтральності» кількох спортсменів з Росії, які підтримують війну проти України, і які були допущені до кваліфікаційних відборів на Олімпійські ігри-2024.

Лист підписали президент НОК Вадим Гутцайт, т.в.о. глави Мінмолодьспорту Матвій Бідний та президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко.

НОК уточнив, що мова йде про дев'ятьох «олімпійців», а саме про:

  • Анвара Аллахіарова,
  • Сергія Семенова,
  • Артура Наїфонова,
  • Надію Соколову,
  • Наталію Малішеву,
  • Аліну Касабієву,
  • Романа Власова,
  • Ольгу Хорошавцеву,
  • Абдулрашида Садулаєва.

НОК зазначив, що традиційно у заклику щодо відсторонення таких спортсменів українська сторона вказала у листі на докази їхньої підтримки війни з Україною, участі у пропагандистських заходах, публічні висловлювання на підтримку чинної влади РФ та відвідування окупованих територій.

«Очільники українських профільних відомств та організацій звернулися до міжнародних колег із проханням у межах компетенції вжити відповідних заходів для дотримання рекомендацій МОК про нейтральний статус спортсменів із РФ та Білорусі, а також для недопущення вищезазначених осіб до міжнародних змагань, зокрема і кваліфікаційних турнірів на Олімпіаду-2024», – йдеться у заяві НОК.

Раніше Міністерство молоді та спорту України разом з Національним олімпійським комітетом України та Федерацією тхеквондо України в черговий раз звернулися до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Всесвітнього тхеквондо (WT) у зв'язку з тим, що серед спортсменів, яким було дозволено участь в літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі в якості індивідуальних нейтральних атлетів, є представники Росії, які підтримують війну в Україні, зокрема, Максим Храмцов, Поліна Хан, Тетяна Мініна.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що влада РФ «досягла нового мінімуму», звинувативши комітет в «скочуванні до расизму і неонацизму».

Читайте також: «Індивідуальні нейтральні спортсмени». Що задумав Міжнародний олімпійський комітет?
Теги: МОК Міністерство молоді і спорту України Національний олімпійський комітет російські спортсмени олімпійські ігри

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