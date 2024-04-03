Україна звернулася до Міжнародного олімпійського комітету через спортсменів РФ

Україна просить відсторонити від участі в літніх Іграх у Парижі окремих російських спортсменів

Україна звернулася до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) із закликом відсторонити від участі в літніх Іграх у Парижі окремих російських спортсменів через порушення ними умов «нейтральності». Про це повідомляє Національний олімпійський комітет (НОК).

До МОК та Міжнародної федерації з боротьби було направлено спільний лист українських НОК, Міністерства молоді і спорту та Асоціації спортивної боротьби. У ньому йшлося про факти порушення умов «нейтральності» кількох спортсменів з Росії, які підтримують війну проти України, і які були допущені до кваліфікаційних відборів на Олімпійські ігри-2024.

Лист підписали президент НОК Вадим Гутцайт, т.в.о. глави Мінмолодьспорту Матвій Бідний та президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко.

НОК уточнив, що мова йде про дев'ятьох «олімпійців», а саме про:

Анвара Аллахіарова,

Сергія Семенова,

Артура Наїфонова,

Надію Соколову,

Наталію Малішеву,

Аліну Касабієву,

Романа Власова,

Ольгу Хорошавцеву,

Абдулрашида Садулаєва.

НОК зазначив, що традиційно у заклику щодо відсторонення таких спортсменів українська сторона вказала у листі на докази їхньої підтримки війни з Україною, участі у пропагандистських заходах, публічні висловлювання на підтримку чинної влади РФ та відвідування окупованих територій.

«Очільники українських профільних відомств та організацій звернулися до міжнародних колег із проханням у межах компетенції вжити відповідних заходів для дотримання рекомендацій МОК про нейтральний статус спортсменів із РФ та Білорусі, а також для недопущення вищезазначених осіб до міжнародних змагань, зокрема і кваліфікаційних турнірів на Олімпіаду-2024», – йдеться у заяві НОК.

Раніше Міністерство молоді та спорту України разом з Національним олімпійським комітетом України та Федерацією тхеквондо України в черговий раз звернулися до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Всесвітнього тхеквондо (WT) у зв'язку з тим, що серед спортсменів, яким було дозволено участь в літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі в якості індивідуальних нейтральних атлетів, є представники Росії, які підтримують війну в Україні, зокрема, Максим Храмцов, Поліна Хан, Тетяна Мініна.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що влада РФ «досягла нового мінімуму», звинувативши комітет в «скочуванні до расизму і неонацизму».