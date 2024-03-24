Жіноча збірна України з фехтування на шпагах кваліфікувалася на Олімпіаду вперше з 2016 року

У складі збірної України з фехтування на шпагах виступили Влада Харькова, Олена Кривицька, Інна Бровко та Джоан-Фейбі Бежура

Збірна України вперше з 2016-го та втретє в історії виступить на Олімпіаді в командній шпазі

У китайському Нанкіні після етапу Кубка світу (КС) жіноча збірна України з фехтування на шпагах здобула олімпійську ліцензію. Про це повідомляє sport24.ua.

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У складі збірної України виступили Влада Харькова, Олена Кривицька, Інна Бровко та Джоан-Фейбі Бежура.

Жіноча збірна претендувала на квоту для найкращої європейської збірної в командному рейтингу поза топ-4. Чи отримають її залежало і від виступу Естонії та США.

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Видання зазначає, що естонки на КС в Нанкіні програли у другому раунді Угорщині, а представниці США сенсаційно поступилися Італії (33:42) в 1/4 фіналу. Україна на КС в Нанкіні дійшла до півфіналу, впоравшись із Швейцарією (45:44) та Польщею (44:39). Втім, у боротьбі за фінал наші спортсменки поступилися китаянкам з рахунком 33:45. У зустрічі за третє місце українки програли Угорщині (38:45).

Однак такий результат дав змогу Україні отримати ліцензію на Олімпіаду за континентальною квотою. Таким же чином на ігри потрапили США, Китай і Єгипет.

Зауважимо, що збірна України з фехтування на шпагах вперше з 2016-го та втретє в історії виступить на Олімпіаді в командній шпазі.