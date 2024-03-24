Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Жіноча збірна України з фехтування на шпагах кваліфікувалася на Олімпіаду вперше з 2016 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Жіноча збірна України з фехтування на шпагах кваліфікувалася на Олімпіаду вперше з 2016 року
У складі збірної України з фехтування на шпагах виступили Влада Харькова, Олена Кривицька, Інна Бровко та Джоан-Фейбі Бежура
фото: Photopavia

Збірна України вперше з 2016-го та втретє в історії виступить на Олімпіаді в командній шпазі

У китайському Нанкіні після етапу Кубка світу (КС) жіноча збірна України з фехтування на шпагах здобула олімпійську ліцензію. Про це повідомляє sport24.ua.

У складі збірної України виступили Влада Харькова, Олена Кривицька, Інна Бровко та Джоан-Фейбі Бежура.

Жіноча збірна претендувала на квоту для найкращої європейської збірної в командному рейтингу поза топ-4. Чи отримають її залежало і від виступу Естонії та США.

Видання зазначає, що естонки на КС в Нанкіні програли у другому раунді Угорщині, а представниці США сенсаційно поступилися Італії (33:42) в 1/4 фіналу. Україна на КС в Нанкіні дійшла до півфіналу, впоравшись із Швейцарією (45:44) та Польщею (44:39). Втім, у боротьбі за фінал наші спортсменки поступилися китаянкам з рахунком 33:45. У зустрічі за третє місце українки програли Угорщині (38:45).

Однак такий результат дав змогу Україні отримати ліцензію на Олімпіаду за континентальною квотою. Таким же чином на ігри потрапили США, Китай і Єгипет.

Зауважимо, що збірна України з фехтування на шпагах вперше з 2016-го та втретє в історії виступить на Олімпіаді в командній шпазі.

Читайте також: Українська тенісистка здолала другу ракетку світу на турнірі в США
Теги: спорт фехтувальниця Збірна України українці Фехтування Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

76% респондентів вважають, що українське суспільство поважає ветеранів
Недовіра, нерозуміння, але повага: що зафіксувало опитування у ставленні до ветеранів
15 березня, 16:30
Наскільки Україна може зруйнувати російську нафтопереробку?
Чому Байдена і Ко лякає зростання цін на бензин?
22 березня, 18:03
Президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо
Україна підписала безпекову угоду з Канадою
24 лютого, 17:30
Зеленський заявив, що лідерства G7 достатньо, щоб відновлювати безпеку
Зеленський звернувся до країн G7
24 лютого, 20:05
Зеленський зустрівся з військовослужбовцями, які брали участь в обороні аеропорту «Антонов»
Два роки великої війни: як змінився Зеленський (фото)
24 лютого, 17:58
Україна неодноразово зверталась до держави-агресора з приводу передачі тіл начебто загиблих на борту Іл-76 українських військовополонених
Падіння Іл-76: РФ зробила нову заяву щодо тіл українських полонених
3 березня, 16:07
ТЦК перевіряють документи та виписують повістки на вулицях та у громадських місцях
Де виписуватимуть повістки в березні: ТЦК назвав усі місця
7 березня, 10:55
Україна не розглядає введення військ НАТО в країну: названо причину
Україна не розглядає введення військ НАТО в країну: названо причину
16 березня, 23:12
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
17 березня, 06:30

Новини

Жіноча збірна України з фехтування на шпагах кваліфікувалася на Олімпіаду вперше з 2016 року
Жіноча збірна України з фехтування на шпагах кваліфікувалася на Олімпіаду вперше з 2016 року
Українська тенісистка здолала другу ракетку світу на турнірі в США
Українська тенісистка здолала другу ракетку світу на турнірі в США
Президент Сербії Вучич прийшов на гру російського «Зеніта» у Белграді
Президент Сербії Вучич прийшов на гру російського «Зеніта» у Белграді
Довірена особа Путіна заявила, що теракт у «Крокусі» є «помстою за підтримку Донбасу»
Довірена особа Путіна заявила, що теракт у «Крокусі» є «помстою за підтримку Донбасу»
Мінспорту: Мальковій доводиться змагатися з росіянами, які, фактично, підтримують вбивство її мами
Мінспорту: Мальковій доводиться змагатися з росіянами, які, фактично, підтримують вбивство її мами
Гравець «Шахтаря» лайкнув допис про перемогу збірної РФ: яке покарання визначив клуб
Гравець «Шахтаря» лайкнув допис про перемогу збірної РФ: яке покарання визначив клуб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Як знизити холестерин в крові: корисні продукти які в цьому допоможуть
25K
Путін через 20 годин після теракту під Москвою звернувся до росіян
15K
Одна категорія пенсіонерів отримає понад 500 гривень надбавки в квітні: що для цього потрібно
13K
Ситуація на Дніпровській ГЕС: міністр енергетики зробив тривожну заяву
8800
У Києві пролунали потужні вибухи, в місті працює ППО
7043
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години

Новини

Що буде з підтримкою України? Заступниця міністра оборони США зробила заяву
Сьогодні, 14:14
Голова Комітету Сенату США: Для Путіна Україна – лише перший крок
Сьогодні, 12:50
Війна в Україні має бути найбільшим пріоритетом зовнішньої політики США – ексрадник держдепу
Сьогодні, 11:27
Ракетна атака на Україну, вибухи в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 06:05
Дощ у низці областей: прогноз погоди на 24 березня
Сьогодні, 04:49

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua