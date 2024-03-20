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Британський автор зобразив у дитячій книзі мапу України без Криму та ще однієї області

Ірина Луцак
glavcom.ua
Британський автор зобразив у дитячій книзі мапу України без Криму та ще однієї області
Українські дипломати вже отримали проєкт виправленої мапи України, тепер чекають перевидання книги
фото: Міністерство закордонних справ України

Українське посольство вимагає коректно позначити мапу в книзі. Перевидання з коректним позначенням карти очікується найближчим часом

Посольство України у Великій Британії закликало британського автора дитячих книг Саймона Тайлера коректно позначити мапу України у його книзі, де були відсутні Крим та частина Одеської області. Про це у Facebook повідомляє пресслужба МЗС України у Facebook.

«Посольство України у Великій Британії звернулося до британського автора дитячих книг Саймона Тайлера з питанням коректного позначення мапи України у його книзі, в якій донедавна Крим та частина Одеської області були відсутні на ілюстрації», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що днями, українські дипломати отримали проєкт виправленої мапи України для включення її до перевидання книги «Emergency vehicles». Саме перевидання з коректним позначенням карти очікується найближчим часом.

Нагадаємо, члени кабінету міністрів Великої Британії проводять приватні обговорення щодо можливості заміни чинного прем’єр-міністра Ріші Сунака перед виборами до парламенту. Згідно з даними інформаційного агентства, останніми днями члени британського уряду провели приватні дискусії та міркують про можливість того, що партія буде змушена змінити прем’єра Сунака перед виборами у Великій Британії, які відбудуться цього року.

Як повідомлялося раніше, постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Голланд нагадав, що агресія Росії розпочалася у 2014 році, а зараз Росія намагається захопити нові території. Велика Британія засуджує проведення російським режимом виборів на тимчасово окупованих територіях України.

Також повідомлялося, що США ніколи не визнають легітимність чи результати фіктивних президентських виборів, які Росія проводить на території суверенної України. 

Читайте також: Що станеться з Росією після «президентських виборів Путіна»
Теги: Велика Британія окупація війна

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