У РФ влаштували істерику через заклик України відсторонити дзюдоїстів, які підтримують війну

Призер Олімпійських ігор дзюдоїст Михайлін назвав вимогу України «черговою безглуздою витівкою»

Титуловані російські спортсмени почали істерити через заклик України відсторонити від чемпіонату Європи дзюдоїстів з РФ, які підтримують війну.

Зокрема, екскерівник московського Центру спорту та освіти «Самбо-70» Ренат Лайшев ледь не перейшов на брутальну лайку, коментуючи ситуацію, що склалася.



«Як говорив свого часу Микола Озеров: «Такий хокей нам не потрібний». Я б сказав, що таке дзюдо нам не потрібне. І послав би НОК України зі своїми вимогами до всіх чортів», – сказав Лайшев.

Багаторазовий чемпіон світу, срібний призер Олімпійських ігор дзюдоїст Олександр Михайлін назвав вимогу України «черговою безглуздою витівкою».

«Не треба приплюсовувати спортсменів до політики та щось їм приписувати. Заклик до усунення наших спортсменів викликаний тим, що в Україні хочуть у будь-який спосіб саботувати виступ російських дзюдоїстів. Люди із такими закидонами взагалі забувають, що таке спорт. Я впевнений, що Маріус Візер (президент Міжнародної федерації дзюдо. – ред.) – розумна людина і вона вчинить правильно. І російські дзюдоїсти виступатимуть на чемпіонаті Європи», – заявив Михайлін.

Нагадаємо, Міністерство молоді та спорту України, разом з Національним олімпійським комітетом та Федерацією дзюдо України, вимагає відсторонити російських та білоруських атлетів, що підтримують війну, від участі у чемпіонаті Європи з дзюдо 2024 року.

«Ми наголошуємо, що представників з держав-агресорів слід відсторонити від участі у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі. Окремо висловлюємо вдячність за додаткові докази порушення умов нейтральності вказаними спортсменами watchers.media», – зазначають автори звернення.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.