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    Британським спортсменам через холод рекомендують пропустити відкриття Олімпійських ігор

    За прогнозами синоптиків, в найближчі три доби температура в столиці зимових Ігор може опуститися до мінус 21
    Більшість британських спортсменів, ймовірно, відмовляться брати участь в церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор у південнокорейському Пхьончхані в п'ятницю. Про це повідомляє Daily Mail. Причина - очікується дуже холодна погода з пронизливим вітром. За прогнозами синоптиків, в найближчі три доби температура в столиці зимових Ігор може
    • Сьогодні, 13:58
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    За прогнозами синоптиків, в найближчі три доби температура в столиці зимових Ігор може опуститися до мінус 21

    Більшість британських спортсменів, ймовірно, відмовляться брати участь в церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор у південнокорейському Пхьончхані в п'ятницю.

    Про це повідомляє Daily Mail.

    Причина - очікується дуже холодна погода з пронизливим вітром. За прогнозами синоптиків, в найближчі три доби температура в столиці зимових Ігор може опуститися до мінус 21 градуса.

    Керівництво британської команди стурбоване здоров'ям спортсменів і не рекомендує їм брати участь в церемонії через загрозу обмороження.

    Особливо тим спортсменам, кого чекають старти в перші дні Олімпійських ігор.

    Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані розпочнеться о 20:00 за місцевим часом.

    Джерело: Террикон

    Олімпійські Ігри
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