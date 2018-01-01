Британським спортсменам через холод рекомендують пропустити відкриття Олімпійських ігор

За прогнозами синоптиків, в найближчі три доби температура в столиці зимових Ігор може опуститися до мінус 21

Більшість британських спортсменів, ймовірно, відмовляться брати участь в церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор у південнокорейському Пхьончхані в п'ятницю. Про це повідомляє Daily Mail. Причина - очікується дуже холодна погода з пронизливим вітром. За прогнозами синоптиків, в найближчі три доби температура в столиці зимових Ігор може



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За прогнозами синоптиків, в найближчі три доби температура в столиці зимових Ігор може опуститися до мінус 21

Більшість британських спортсменів, ймовірно, відмовляться брати участь в церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор у південнокорейському Пхьончхані в п'ятницю.

Про це повідомляє Daily Mail.

Причина - очікується дуже холодна погода з пронизливим вітром. За прогнозами синоптиків, в найближчі три доби температура в столиці зимових Ігор може опуститися до мінус 21 градуса.

Керівництво британської команди стурбоване здоров'ям спортсменів і не рекомендує їм брати участь в церемонії через загрозу обмороження.

Особливо тим спортсменам, кого чекають старти в перші дні Олімпійських ігор.

Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані розпочнеться о 20:00 за місцевим часом.

Джерело: Террикон