Британським спортсменам через холод рекомендують пропустити відкриття Олімпійських ігор
- Сьогодні, 13:58
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За прогнозами синоптиків, в найближчі три доби температура в столиці зимових Ігор може опуститися до мінус 21
Більшість британських спортсменів, ймовірно, відмовляться брати участь в церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор у південнокорейському Пхьончхані в п'ятницю.
Про це повідомляє Daily Mail.
Причина - очікується дуже холодна погода з пронизливим вітром. За прогнозами синоптиків, в найближчі три доби температура в столиці зимових Ігор може опуститися до мінус 21 градуса.
Керівництво британської команди стурбоване здоров'ям спортсменів і не рекомендує їм брати участь в церемонії через загрозу обмороження.
Особливо тим спортсменам, кого чекають старти в перші дні Олімпійських ігор.
Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані розпочнеться о 20:00 за місцевим часом.
Джерело: Террикон