Британський боксер заявив, що повернеться у ринг, якщо йому запропонують бій з Усиком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тоні Беллью. Фото Getty Images

А поки що Тоні Беллью не хоче битися у тих поєдинках, де він буде фаворитом

Тоні Беллью був би не проти провести з чемпіоном світу за версіями WBC і WBO Олександром Усиком.

Про це заявив сам почесний чемпіон світу за версією WBC у першій важкій вазі.

«Я на 100% зацікавлений у такій зустрічі. Це був би хороший бій, і я можу його виграти. Я не плекаю ілюзій і розумію, що це важкий поєдинок. Я проводив спаринги з Олександром, коли він виступав у любителях», - сказав він.

«Суть у тому, що він не боїться пропустити удар. А я впевнений, що зможу струсонути його серйозним ударом. Не хочу хвалитися, але якщо я влучаю, то суперник вже не вистоює до кінця бою», - додав Беллью.

Що стосується планів на майбутнє, то боксер зауважив, що він ще не завершив кар'єру.

«Просто проводжу час якнайкраще. Щоб змусити вийти мене з цього положення, мені потрібно запропонувати щось велике. Мені потрібен поєдинок, у якому мене знову спишуть з рахунків. Я не хочу брати участь у зустрічах, де буду фаворитом», - цитує британця BoxingScene.

Нагадаємо, наступний бій Олександр Усик повинен провести з Муратом Гассієвим у фіналі WBSS.

Бій Усик – Гассієв може пройти у Москві, Ризі або навіть Австралії.

Джерело: sport.ua