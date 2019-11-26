Британського хокеїста важко травмувало м’ячем (фото)
У гравця в хокей на траві Сема Ворда тріснув череп від влучання м’яча
Один з провідних гравців збірної Великої Британії з хокею з на траві Сем Ворд отримав важке пошкодження в матчі кваліфікації Олімпіади-2020. У спортсмена тріщина всього черепа та втрата зору лівим оком від влучання в голову м’ячем, інформує BBC.
«Мені повідомили, що пошкодження сітківки ока настільки серйозне, що повного відновлення вже не буде. Я консультувався з трьома різними офтальмологами, і всі вони підтвердили невтішні прогнози. Якийсь відсоток зору я зможу повернути, але наразі не відомо, чи буде цього достатньо для повернення в професіональний спорт», - розповів Ворд.
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Збірна Великої Британії з хокею на траві є третьою в історії за кількістю олімпійських нагород: чотири золота, два срібла та шість бронзових медалей.