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    Британського хокеїста важко травмувало м’ячем (фото)

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    Сем Ворд - Британського хокеїста важко травмувало м’ячем (фото)
    Сем Ворд
    Sky Sports

    У гравця в хокей на траві Сема Ворда тріснув череп від влучання м’яча

    Один з провідних гравців збірної Великої Британії з хокею з на траві Сем Ворд отримав важке пошкодження в матчі кваліфікації Олімпіади-2020. У спортсмена тріщина всього черепа та втрата зору лівим оком від влучання в голову м’ячем, інформує BBC.

    «Мені повідомили, що пошкодження сітківки ока настільки серйозне, що повного відновлення вже не буде. Я консультувався з трьома різними офтальмологами, і всі вони підтвердили невтішні прогнози. Якийсь відсоток зору я зможу повернути, але наразі не відомо, чи буде цього достатньо для повернення в професіональний спорт», - розповів Ворд.  

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    Допис, поширений Sam Ward (@samuel_ward13)

    Збірна Великої Британії з хокею на траві є третьою в історії за кількістю олімпійських нагород: чотири золота, два срібла та шість бронзових медалей.

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    Олімпійські ігри (Олімпіада) хокей
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