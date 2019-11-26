Росія намагалася перекласти вину за допінг на Родченкова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Григорій Родченков викрив російську державну систему використання допінгу в спорті Твіттер

Росіяни фальшували докази, аби звинуватити інформатора ВАДА Григорія Родченкова

Росіяни фальшували докази в Московській антидопінговій лабораторії, аби перекласти вину за систематичне використання заборонених препаратів на інформатора Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА) Григорія Родченкова.

Про це повідомив німецький журналіст Хайо Зеппельт, який уже тривалий час досліджує питання масового використання допінгу в російському спорті.

«ВАДА з’ясувала, що росіяни знову використовують допінг. Російські служби не лише маніпулювали та видаляли проби, але й фабрикували докази, аби звинуватити інформатора ВАДА Родченкова», - написав журналіст у мережі Твіттер.

Григорій Родченков – колишній директор російського антидопінгового центру. Втік на Захід та передав ВАДА інформацію про державну систему масового використання допінгу в російському спорті. На підставі його інформації до росіян застосували жорсткі санкції на час Олімпійських ігор 2016 та 2018 років. Однак ситуація знову повторилася. Відтак очікується що цього разу росіян не лише відсторонять від участі в двох Олімпіадах, а й відберуть право на проведення великих міжнародних змагань та застосують інші види санкцій.