Також клуб відзаявив голкіпера та захисника

В офіс Української хокейної ліги надійшов дозаявочний список від броварських «Вовків». Клуб уклав контракт з нападником Сергієм Мікульчиком, інформує прес-служба УХЛ. У минулому сезоні хокеїст виступав у другому за силою чемпіонаті Польщі в складі «Заглембе», де в 13 іграх набрав 19 (11 + 8) очок. Сезон 2015/16 Мікульчик



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Мікульчик. Фото: УХЛ

Також клуб відзаявив голкіпера та захисника

В офіс Української хокейної ліги надійшов дозаявочний список від броварських «Вовків».

Клуб уклав контракт з нападником Сергієм Мікульчиком, інформує прес-служба УХЛ.

У минулому сезоні хокеїст виступав у другому за силою чемпіонаті Польщі в складі «Заглембе», де в 13 іграх набрав 19 (11 + 8) очок.

Сезон 2015/16 Мікульчик також провів в «Заглембе», тоді виступав у Польській хокейній лізі - 31 матч, 14 (10 + 4) очок.

Також в активі хокеїста матчі в білоруських Екстралізі (17 ігор, 2 + 0) і Вищій лізі (143 гри, 46 + 53). Крім того, в сезоні 2013/14 Сергій Мікульчик виступав в МХЛ в складі «Динамо-Шиннік» (Бобруйськ).

У тому ж сезоні 2013/14 форвард потрапив до складу молодіжної збірної Білорусі, тоді виступала в Дивізіоні IA, проте в п'яти матчах результативними діями хокеїст не вирізнявся.

Зазначимо, що в тому році молодіжна збірна Білорусі стала бронзовим призером турніру.

Також «Вовки» відзаявили голкіпера Артема Кожевнікова (7 матчів, коефіцієнт надійності 6.72, 86,3% відбитих кидків) і захисника Максима Курпича (17 матчів, 1 + 0, показник корисності -26).