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    Колишній футболіст «Волині» і «Карпат», який забивав «Шахтарю», грає в чемпіонаті окупованого Криму

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    Нажаханий погромами львівських фанатів під час Великого галицького дербі, в якому&nbsp;&laquo;Карпати&raquo; поступилися 1:2&nbsp;&laquo;Прикарпаттю&raquo;, в складі&nbsp;&laquo;зелених левів&raquo; Резван Мемешев затримався недовго - Колишній футболіст «Волині» і «Карпат», який забивав «Шахтарю», грає в чемпіонаті окупованого Криму
    Нажаханий погромами львівських фанатів під час Великого галицького дербі, в якому «Карпати» поступилися 1:2 «Прикарпаттю», в складі «зелених левів» Резван Мемешев затримався недовго
    Іван Вербицький

    Редванові Мемешеву всього 26

    Народжений у Джанкої 26-річний кримський татарин Редван Мемешев, котрий зробив собі в футболі ім’я виступами за луцьку «Волинь», повернувся у рідні пенати.

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    Гравець, дубль якого 1 листопада 2013 року приніс «хрестоносцям» перемогу 2:0 над «Шахтарем», нині грає в чемпіонаті окупованого Криму, за «Кримтеплицю» з Молодіжного.

    Офіційна назва турніру – чемпіонат прем’єр-ліги Кримського футбольного союзу. Турнір популярний, на останньому матчі за участю «Кримтеплиці» проти «Кизилташа» з Бахчисараю зібрав аж 100 глядачів.

    Цікаво, що у складі «Кизилташу» виступає екс-гравець «Ворскли» Олексій Курилов, а в «Кримтеплиці» поряд із Мемешевим бігає вихованець чернівецького футболу, екс-гравець львівських «Карпат» Артур Новотрясов.

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    Колишній футболіст «Волині» і «Карпат», який забивав «Шахтарю», грає в чемпіонаті окупованого Криму
    Колишній футболіст «Волині» і «Карпат», який забивав «Шахтарю», грає в чемпіонаті окупованого Криму

    У тих же «Карпатах» нетривалий час у 2017 році грав і наш герой Мемешев. То після того, як він після чотирьох проведених років був забракований у «Волині». Після того Редван пробував закріпитися в складі першолігового СК «Дніпро-1», а цей рік починав у білоруському чемпіонаті, за «Славію» з Мозира.

    У складі молодіжної збірної України Мемешев зіграв 13 матчів і забив два м’ячі.

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    кримські татари НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Карпати ФК Волинь Редван Мемешев Артур Новотрясов Олексій Курилов
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