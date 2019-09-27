Колишній футболіст «Волині» і «Карпат», який забивав «Шахтарю», грає в чемпіонаті окупованого Криму



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Нажаханий погромами львівських фанатів під час Великого галицького дербі, в якому «Карпати» поступилися 1:2 «Прикарпаттю», в складі «зелених левів» Резван Мемешев затримався недовго Іван Вербицький

Редванові Мемешеву всього 26

Народжений у Джанкої 26-річний кримський татарин Редван Мемешев, котрий зробив собі в футболі ім’я виступами за луцьку «Волинь», повернувся у рідні пенати.

Гравець, дубль якого 1 листопада 2013 року приніс «хрестоносцям» перемогу 2:0 над «Шахтарем», нині грає в чемпіонаті окупованого Криму, за «Кримтеплицю» з Молодіжного.

Офіційна назва турніру – чемпіонат прем’єр-ліги Кримського футбольного союзу. Турнір популярний, на останньому матчі за участю «Кримтеплиці» проти «Кизилташа» з Бахчисараю зібрав аж 100 глядачів.

Цікаво, що у складі «Кизилташу» виступає екс-гравець «Ворскли» Олексій Курилов, а в «Кримтеплиці» поряд із Мемешевим бігає вихованець чернівецького футболу, екс-гравець львівських «Карпат» Артур Новотрясов.

У тих же «Карпатах» нетривалий час у 2017 році грав і наш герой Мемешев. То після того, як він після чотирьох проведених років був забракований у «Волині». Після того Редван пробував закріпитися в складі першолігового СК «Дніпро-1», а цей рік починав у білоруському чемпіонаті, за «Славію» з Мозира.

У складі молодіжної збірної України Мемешев зіграв 13 матчів і забив два м’ячі.