Колишній футболіст «Волині» і «Карпат», який забивав «Шахтарю», грає в чемпіонаті окупованого Криму
Редванові Мемешеву всього 26
Народжений у Джанкої 26-річний кримський татарин Редван Мемешев, котрий зробив собі в футболі ім’я виступами за луцьку «Волинь», повернувся у рідні пенати.
Гравець, дубль якого 1 листопада 2013 року приніс «хрестоносцям» перемогу 2:0 над «Шахтарем», нині грає в чемпіонаті окупованого Криму, за «Кримтеплицю» з Молодіжного.
Офіційна назва турніру – чемпіонат прем’єр-ліги Кримського футбольного союзу. Турнір популярний, на останньому матчі за участю «Кримтеплиці» проти «Кизилташа» з Бахчисараю зібрав аж 100 глядачів.
Цікаво, що у складі «Кизилташу» виступає екс-гравець «Ворскли» Олексій Курилов, а в «Кримтеплиці» поряд із Мемешевим бігає вихованець чернівецького футболу, екс-гравець львівських «Карпат» Артур Новотрясов.
У тих же «Карпатах» нетривалий час у 2017 році грав і наш герой Мемешев. То після того, як він після чотирьох проведених років був забракований у «Волині». Після того Редван пробував закріпитися в складі першолігового СК «Дніпро-1», а цей рік починав у білоруському чемпіонаті, за «Славію» з Мозира.
У складі молодіжної збірної України Мемешев зіграв 13 матчів і забив два м’ячі.