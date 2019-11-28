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    ЄВРО-2020

    Збірна України втратила позиції в рейтинзі ФІФА

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    Збірна України - Збірна України втратила позиції в рейтинзі ФІФА
    Збірна України
    УАФ

    Попри вихід на Євро-2020 команда Андрія Шевченка опустилася на дві позиції

    Національна футбольна збірна України втратила дві позиції в оновленому рейтинзі ФІФА. Тепер команда Андрія Шевченка посідає 24-ту сходинку серед збірних світу.

    Очолюють рейтинг Бельгія, Франція та Бразилія.

    Також втратила дві позиції команда Нідерландів, з якій українцям доведеться грати в одній групі на чемпіонаті Європи 2020 року. Тепер вона 14-та.

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    Одну сходинку втратили португальці, які тепер сьомі.

    Нагадаємо, збірна України вийшла в фінальний турнір Євро-2020 з першого місця в кваліфікаційній групі з Португалією та Сербією.

    Жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи відбудеться 30 листопада.

    Топ-10 рейтингу ФІФА:

    1. Бельгія – 1765 очок

    2. Франція – 1733

    3. Бразилія – 1712

    4. Англія – 1661

    5. Уругвай – 1645

    6 (7). Хорватія – 1642

    7 (6). Португалія – 1639

    8. Іспанія – 1636

    9. Аргентина – 1623

    10. Колумбія – 1622...

    24 (22). Україна – 1537

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