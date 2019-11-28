Збірна України втратила позиції в рейтинзі ФІФА



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Збірна України УАФ

Попри вихід на Євро-2020 команда Андрія Шевченка опустилася на дві позиції

Національна футбольна збірна України втратила дві позиції в оновленому рейтинзі ФІФА. Тепер команда Андрія Шевченка посідає 24-ту сходинку серед збірних світу.

Очолюють рейтинг Бельгія, Франція та Бразилія.

Також втратила дві позиції команда Нідерландів, з якій українцям доведеться грати в одній групі на чемпіонаті Європи 2020 року. Тепер вона 14-та.

Одну сходинку втратили португальці, які тепер сьомі.

Нагадаємо, збірна України вийшла в фінальний турнір Євро-2020 з першого місця в кваліфікаційній групі з Португалією та Сербією.

Жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи відбудеться 30 листопада.

Топ-10 рейтингу ФІФА:

1. Бельгія – 1765 очок

2. Франція – 1733

3. Бразилія – 1712

4. Англія – 1661

5. Уругвай – 1645

6 (7). Хорватія – 1642

7 (6). Португалія – 1639

8. Іспанія – 1636

9. Аргентина – 1623

10. Колумбія – 1622...

24 (22). Україна – 1537