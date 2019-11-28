Збірна України втратила позиції в рейтинзі ФІФА
Попри вихід на Євро-2020 команда Андрія Шевченка опустилася на дві позиції
Національна футбольна збірна України втратила дві позиції в оновленому рейтинзі ФІФА. Тепер команда Андрія Шевченка посідає 24-ту сходинку серед збірних світу.
Очолюють рейтинг Бельгія, Франція та Бразилія.
Також втратила дві позиції команда Нідерландів, з якій українцям доведеться грати в одній групі на чемпіонаті Європи 2020 року. Тепер вона 14-та.
Одну сходинку втратили португальці, які тепер сьомі.
Нагадаємо, збірна України вийшла в фінальний турнір Євро-2020 з першого місця в кваліфікаційній групі з Португалією та Сербією.
Жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи відбудеться 30 листопада.
Топ-10 рейтингу ФІФА:
1. Бельгія – 1765 очок
2. Франція – 1733
3. Бразилія – 1712
4. Англія – 1661
5. Уругвай – 1645
6 (7). Хорватія – 1642
7 (6). Португалія – 1639
8. Іспанія – 1636
9. Аргентина – 1623
10. Колумбія – 1622...
24 (22). Україна – 1537