Аргентинський футболіст розбився на смерть на вечірці



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Езекіль Есперон Фейсбук

23-річний футболіст помер після падіння з шостого поверху

У Буенос-Айресі загинув 23-річний футболіст Езекіль Есперон. Він помер у лікарні після падіння з шостого поверху на вечірці, інформує The Sun.

Трагедія сталася в ніч на 6 жовтня. Футболіст перебував з друзями на балконі, сперся на перила, але ті виявилися незакріпленими.

Професіональну кар'єру Есперон починав у клубі «Олл Бойз». Потім виступав у Бразилії та Мексиці. Останнім клубом футболіста був мексиканський «Атланте».