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    Аргентинський футболіст розбився на смерть на вечірці

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    Езекіль Есперон - Аргентинський футболіст розбився на смерть на вечірці
    Езекіль Есперон
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    23-річний футболіст помер після падіння з шостого поверху

    У Буенос-Айресі загинув 23-річний футболіст Езекіль Есперон. Він помер у лікарні після падіння з шостого поверху на вечірці, інформує The Sun.

    Трагедія сталася в ніч на 6 жовтня. Футболіст перебував з друзями на балконі, сперся на перила, але ті виявилися незакріпленими.

    Професіональну кар'єру Есперон починав у клубі «Олл Бойз». Потім виступав у Бразилії та Мексиці. Останнім клубом футболіста був мексиканський «Атланте».

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