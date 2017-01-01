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    «Будівельник» дозаявив двох гравців

    Столичний клуб підсилився українськими виконавцями
    Захисник Геннадій Дзюба і форвард Ігор Дубоненко стали гравцями «Будівельника». Дзюба відомий за своїми виступами за БК «Київ», «Дніпро-Азот», «Говерлу» і «Авангард». У нинішньому сезоні він пограв за два клуби Першої ліги - «Коростень» і «Калуш-ПНУ». Ігор
    • Вчора, 18:53
    • Розсилка
    Геннадій Дзюба
    Геннадій Дзюба

    Столичний клуб підсилився українськими виконавцями

    Захисник Геннадій Дзюба і форвард Ігор Дубоненко стали гравцями «Будівельника».

    Дзюба відомий за своїми виступами за БК «Київ», «Дніпро-Азот», «Говерлу» і «Авангард».

    У нинішньому сезоні він пограв за два клуби Першої ліги - «Коростень» і «Калуш-ПНУ».

    Ігор Дубоненко в минулому сезоні провів 14 матчів за «Дніпро», а в нинішньому сезоні виступав за дубль «Дніпра».

    У Вищій лізі він провів 12 матчів, в яких в середньому набирав 13 очок, робив 3,4 підбирання і 1,3 передачі.

    Нагадаємо, 26 грудня повідомлялося про те, що через фінансові проблеми і затримок із зарплати «Будівельник» може розстатися з захисниками Генрі Дугатом і Брендоном Філдсом, форвардами Павлом Крутоусом і Максом Конате, а також центровим Кервіном Брістолем.

    Джерело: Планета Баскетбол

    чемпіонат України баскетбол
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