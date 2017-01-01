Стало відомо, чому лідери «Будівельника» відмовилися їхати на матч Кубка України
- Сьогодні, 08:06
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За інформацією ЗМІ, чинний чемпіон Суперліги зіткнувся з фінансовими труднощами
Чинний чемпіон української Суперліги з баскетболу столичний «Будівельник» зіткнувся з фінансовими труднощами.
«Будівельник» за допомогою клубного офіційного сайту повідомив про можливе припинення співпраці з захисниками Генрі Дугатом і Брендоном Філдсом, форвардами Павлом Крутоусом і Максом Конате, а також центровим Кервіном Брістолем.
«Перераховані вище гравці, не попередивши клуб і документально не сформувавши претензії до керівництва «Будівельника», відмовилися їхати на виїзний матч 1/4 фіналу Кубка України в Дніпрі», - йдеться в заяві на офіційному сайті команди.
За інформацією Sport Arena, американські лідери «Будівельника» і їхні одноклубники влаштували бойкот через борги клубу із зарплати.
На кубковий матч проти Дніпра Будівельник відправився в усіченому складі - тренерський штаб клубу на чолі з Володимиром Ковалем може розраховувати лише на Артура Дроздова, Михайла Анісімова, Віталія Зотова, Віталія Вінтоняка, Олександра Місяця і декількох молодих гравців.
Руслан Отверченко за офіційною інформацією «Будівельника» знаходиться в лазареті, проте джерела видання повідомляють, що захисник збірної України також відмовився їхати на матч з «Дніпром» через невиплату заробітної плати.
Останній матч в повному складі «Будівельник» провів в п'ятницю, 22 грудня.
У столичному Палаці спорту чинний чемпіон Суперліги з рахунком 86:55 обіграв БІПу.
З показником 12-3 Будівельник на екваторі регулярного чемпіонату посідає друге місце в турнірній таблиці Суперліги.