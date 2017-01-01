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    Стало відомо, чому лідери «Будівельника» відмовилися їхати на матч Кубка України

    За інформацією ЗМІ, чинний чемпіон Суперліги зіткнувся з фінансовими труднощами
    Чинний чемпіон української Суперліги з баскетболу столичний «Будівельник» зіткнувся з фінансовими труднощами. «Будівельник» за допомогою клубного офіційного сайту повідомив про можливе припинення співпраці з захисниками Генрі Дугатом і Брендоном Філдсом, форвардами Павлом Крутоусом і Максом Конате, а також центровим
    • Сьогодні, 08:06
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    Фото: прес-служба Будівельника
    Фото: прес-служба Будівельника

    За інформацією ЗМІ, чинний чемпіон Суперліги зіткнувся з фінансовими труднощами

    Чинний чемпіон української Суперліги з баскетболу столичний «Будівельник» зіткнувся з фінансовими труднощами.

    «Будівельник» за допомогою клубного офіційного сайту повідомив про можливе припинення співпраці з захисниками Генрі Дугатом і Брендоном Філдсом, форвардами Павлом Крутоусом і Максом Конате, а також центровим Кервіном Брістолем.

    «Перераховані вище гравці, не попередивши клуб і документально не сформувавши претензії до керівництва «Будівельника», відмовилися їхати на виїзний матч 1/4 фіналу Кубка України в Дніпрі», - йдеться в заяві на офіційному сайті команди.

    За інформацією Sport Arena, американські лідери «Будівельника» і їхні одноклубники влаштували бойкот через борги клубу із зарплати.

    На кубковий матч проти Дніпра Будівельник відправився в усіченому складі - тренерський штаб клубу на чолі з Володимиром Ковалем може розраховувати лише на Артура Дроздова, Михайла Анісімова, Віталія Зотова, Віталія Вінтоняка, Олександра Місяця і декількох молодих гравців.

    Руслан Отверченко за офіційною інформацією «Будівельника» знаходиться в лазареті, проте джерела видання повідомляють, що захисник збірної України також відмовився їхати на матч з «Дніпром» через невиплату заробітної плати.

    Останній матч в повному складі «Будівельник» провів в п'ятницю, 22 грудня.

    У столичному Палаці спорту чинний чемпіон Суперліги з рахунком 86:55 обіграв БІПу.

    З показником 12-3 Будівельник на екваторі регулярного чемпіонату посідає друге місце в турнірній таблиці Суперліги.

    чемпіонат України Кубок України баскетбол
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