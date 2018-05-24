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    Букмекери називають Світоліну однією з головних фавориток Ролан Гаррос

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    Еліна Світоліна - Букмекери називають Світоліну однією з головних фавориток Ролан Гаррос
    Еліна Світоліна

    Головню конкуренткою України є Сімона Халеп

    21-го травня стартував другий турнір серії Grand Slam - Ролан Гаррос.

    Букмекери бачать Еліну Світоліну однією з головних фавориток турніру.

    Коефіцієнт на перемогу Еліни Світоліної дорівнює 6,00.

    Стільки ж має перша ракетка світу Сімона Халеп, яку Світоліна обіграла на фіналі турніру WTA в Римі.

    Тоді з перемогою тенісистку привітав Президент України Петро Порошенко, а Еліна Світоліна, в свою чергу, сказала, що була б рада побачити його на її матчах в Парижі.

    Українка залишила позаду Серену Вільямс - 10,00, Марію Шарапову - 12,00.

    Шанси на перемогу ще однієї українки Лесі Цуренко букмекери оцінили, як 90 до 1.

    Нагадаємо, не змогли пройти в основну сітку турніру Марта Костюк та Ангеліна Калініна.

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    Петро Порошенко теніс Ролан Гаррос Еліна Світоліна Леся Цуренко Марта Костюк
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