Букмекери називають Світоліну однією з головних фавориток Ролан Гаррос
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Головню конкуренткою України є Сімона Халеп
21-го травня стартував другий турнір серії Grand Slam - Ролан Гаррос.
Букмекери бачать Еліну Світоліну однією з головних фавориток турніру.
Коефіцієнт на перемогу Еліни Світоліної дорівнює 6,00.
Стільки ж має перша ракетка світу Сімона Халеп, яку Світоліна обіграла на фіналі турніру WTA в Римі.
Тоді з перемогою тенісистку привітав Президент України Петро Порошенко, а Еліна Світоліна, в свою чергу, сказала, що була б рада побачити його на її матчах в Парижі.
Українка залишила позаду Серену Вільямс - 10,00, Марію Шарапову - 12,00.
Шанси на перемогу ще однієї українки Лесі Цуренко букмекери оцінили, як 90 до 1.
Нагадаємо, не змогли пройти в основну сітку турніру Марта Костюк та Ангеліна Калініна.
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