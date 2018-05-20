Світоліна виграла престижний тенісний турнір в Римі (відео)
-
Розсилка
Українка захистила титул в Римі, обігравши у двох сетах Халеп
Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна стала переможницею престижного турніру в Римі.
У фінальному поєдинку уродженка Одеси переграла першу ракетку світу Сімону Халеп.
Таким чином, перша ракетка України захистила свій титул, який у минулому році виграла саме на турнірі WTA у Римі.
Зазначимо, що в минулому році Світоліна у фіналі турніру також здолала саме представницю Румунії.
Тепер в їх особистих зустрічах рахунок став 4:3 на користь українки.
На грунтових турнірах Еліна попереду - 2:1.
У колекції українки вже було 11 одиночних титулів: Баку (2013-14), Марракеш (2015), Куала-Лумпур (2016), Торонто (2017), Рим (2017), Стамбул (2017), Дубай (2017-18), Тайбей (2017), Брісбен (2018).
Таким чином, Світоліна втретє в кар'єрі зуміла захистити свій статус чинної чемпіонки.
Захистивши очки в Римі, Еліна Світоліна збереже за собою четверту сходинку в рейтингу WTA і знову підніметься на четверте місце в чемпіонській гонці сезону.
.@ElinaSvitolina retains the @InteBNLdItalia !— WTA (@WTA) 20 мая 2018 г.
Defeats Simona Halep 6-0, 6-4 for her third title win of the season! pic.twitter.com/OY2Gy7zJ91
Internazionali BNL d’Italia – 2018
WTA Premier 5
Жіночий тенісний турнір у Римі, Італія
Призовий фонд: $3,351,720
Фінал
Еліна Світоліна (Україна, 4) - Сімона Халеп (Румунія, 1) - 6:0, 6:4
Читайте також: Перша ракетка України Еліна Світоліна: Під час війни для України важливі усі перемоги