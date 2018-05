Світоліна виграла престижний тенісний турнір в Римі (відео)

Українка захистила титул в Римі, обігравши у двох сетах Халеп

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна стала переможницею престижного турніру в Римі.

У фінальному поєдинку уродженка Одеси переграла першу ракетку світу Сімону Халеп.

Таким чином, перша ракетка України захистила свій титул, який у минулому році виграла саме на турнірі WTA у Римі.

Зазначимо, що в минулому році Світоліна у фіналі турніру також здолала саме представницю Румунії.

Тепер в їх особистих зустрічах рахунок став 4:3 на користь українки.

На грунтових турнірах Еліна попереду - 2:1.

У колекції українки вже було 11 одиночних титулів: Баку (2013-14), Марракеш (2015), Куала-Лумпур (2016), Торонто (2017), Рим (2017), Стамбул (2017), Дубай (2017-18), Тайбей (2017), Брісбен (2018).

Таким чином, Світоліна втретє в кар'єрі зуміла захистити свій статус чинної чемпіонки.

Захистивши очки в Римі, Еліна Світоліна збереже за собою четверту сходинку в рейтингу WTA і знову підніметься на четверте місце в чемпіонській гонці сезону.

.@ElinaSvitolina retains the @InteBNLdItalia !



Defeats Simona Halep 6-0, 6-4 for her third title win of the season! pic.twitter.com/OY2Gy7zJ91