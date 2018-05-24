Калініна не зуміла подолати кваліфікацію на Ролан Гаррос
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Розсилка
Ангеліна Калініна
Ще одна українська тенісистка не змогла пробитися в основну сітку турніру
Ангеліна Калініна програла у кваліфікації Ролан Гаррос-2018 у Парижі.
У другому раунді відбору українська тенісистка у трьох сетах програла представниці Чехії Барборі Крейчіковій.
У першому сеті українка відігралася з рахунку 1:3, але після перемоги у стартовій партії не зуміла виконати більше жодного брейку.
Чешка виграла один гейм на подачі Калініної в другому сеті і два - у вирішальній партії.
Як відомо, поступилася у другому раунді відбору і Марта Костюк.
Roland Garros – 2018
Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у Парижі, Франція
Призовий фонд: $20,298,331
Друге коло кваліфікації
Барбора Крейчікова (Чехія) - Ангеліна Калініна (Україна) - 3:6, 6:3, 6:3