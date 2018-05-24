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    Калініна не зуміла подолати кваліфікацію на Ролан Гаррос

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    Ангеліна Калініна - Калініна не зуміла подолати кваліфікацію на Ролан Гаррос
    Ангеліна Калініна

    Ще одна українська тенісистка не змогла пробитися в основну сітку турніру

    Ангеліна Калініна програла у кваліфікації Ролан Гаррос-2018 у Парижі.

    У другому раунді відбору українська тенісистка у трьох сетах програла представниці Чехії Барборі Крейчіковій.

    У першому сеті українка відігралася з рахунку 1:3, але після перемоги у стартовій партії не зуміла виконати більше жодного брейку.

    Чешка виграла один гейм на подачі Калініної в другому сеті і два - у вирішальній партії.

    Як відомо, поступилася у другому раунді відбору і Марта Костюк.

    Roland Garros – 2018

    Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у Парижі, Франція

    Призовий фонд: $20,298,331

    Друге коло кваліфікації

    Барбора Крейчікова (Чехія) - Ангеліна Калініна (Україна) - 3:6, 6:3, 6:3

    теніс Ролан Гаррос Марта Костюк
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