Калініна не зуміла подолати кваліфікацію на Ролан Гаррос

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Ангеліна Калініна

Ще одна українська тенісистка не змогла пробитися в основну сітку турніру

Ангеліна Калініна програла у кваліфікації Ролан Гаррос-2018 у Парижі.

У другому раунді відбору українська тенісистка у трьох сетах програла представниці Чехії Барборі Крейчіковій.

У першому сеті українка відігралася з рахунку 1:3, але після перемоги у стартовій партії не зуміла виконати більше жодного брейку.

Чешка виграла один гейм на подачі Калініної в другому сеті і два - у вирішальній партії.

Як відомо, поступилася у другому раунді відбору і Марта Костюк.

Roland Garros – 2018

Grand Slam

Жіночий тенісний турнір у Парижі, Франція

Призовий фонд: $20,298,331

Друге коло кваліфікації

Барбора Крейчікова (Чехія) - Ангеліна Калініна (Україна) - 3:6, 6:3, 6:3