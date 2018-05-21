  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Еліна Світоліна запросила Петра Порошенка на Ролан Гаррос

    • Розсилка
    Еліна Світоліна - Еліна Світоліна запросила Петра Порошенка на Ролан Гаррос
    Еліна Світоліна

    Еліна Світоліна відповіла на привітання глави держави після перемоги в Римі

    У неділю українка Еліна Світоліна захистила свій титул на турнірі WTA Premier 5 в Італії, обігравши в фіналі Сімону Халеп з Румунії.

    З перемогою тенісистку привітав Президент України Петро Порошенко, а Еліна Світоліна, в свою чергу, сказала, що була б рада побачити його на її матчах в Парижі.

    Змагання на кортах французького Мейджора стартують 27 травня.

    Еліна Світоліна в жіночому одиночному розряді буде посіяна під четвертим номером.

    Петро Порошенко теніс Ролан Гаррос Еліна Світоліна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ