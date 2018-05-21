Еліна Світоліна запросила Петра Порошенка на Ролан Гаррос

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Еліна Світоліна

Еліна Світоліна відповіла на привітання глави держави після перемоги в Римі

У неділю українка Еліна Світоліна захистила свій титул на турнірі WTA Premier 5 в Італії, обігравши в фіналі Сімону Халеп з Румунії.

З перемогою тенісистку привітав Президент України Петро Порошенко, а Еліна Світоліна, в свою чергу, сказала, що була б рада побачити його на її матчах в Парижі.

Змагання на кортах французького Мейджора стартують 27 травня.

Еліна Світоліна в жіночому одиночному розряді буде посіяна під четвертим номером.

Наша @ElinaSvitolina перемогла першу "ракетку" світу Симону Халеп у фіналі турніру WTA в Італії та встановила національний рекорд.



Пишаємось тобою, Еліно! Впевнений, ми ще не раз почуємо про твої перемоги. pic.twitter.com/nvlLW4iDfB — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 мая 2018 г.