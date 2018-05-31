Букмекери вважають Марокко фаворитом у матчі з Україною
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Матч відбудеться о 21:00 за київським часом
У четвер, 31-го травня, збірна України в Швейцарії проведе товариський матч проти команди Марокко.
Букмекери фаворитом цього матчу вважають африканську команду.
Так, коефіцієнт на перемогу марокканців дорівнює 2,55, а на успіх підопічних Андрія Шевченка виставлений коефіцієнт - 3,00.
Нічийний результат матчу букмекери оцінили у 3,20.
Матч Україна - Марокко відбудеться о 21:00 за київським часом.
Зазначимо, що за всю історію свого існування збірна України встигла провести п’ять матчів із представниками африканського континенту.
Цікаво, що статистика цих зустрічей – на користь «синьо-жовтої» команди.
Жодного разу українська збірна не поступилася, двічі зігравши внічию.
Лише одного разу «синьо-жовтих» та африканську команду доля звела в офіційному турнірі. На Чемпіонаті світу 2006 року підопічні Олега Блохіна здолали Туніс.
Окрім того, у товариських зустрічах українці обігравали Лівію (3:0) на Нігер (2:1). А нічийні рахунки були зафіксовані у протистояннях з тією ж Лівією (1:1) і Камеруном (0:0).
Нагадаємо, що 3-го червня збірна України зіграє товариський матч проти команди Албанії.