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    Букмекери вважають Марокко фаворитом у матчі з Україною

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    Фото: ФФУ - Букмекери вважають Марокко фаворитом у матчі з Україною
    Фото: ФФУ

    Матч відбудеться о 21:00 за київським часом

    У четвер, 31-го травня, збірна України в Швейцарії проведе товариський матч проти команди Марокко.

    Букмекери фаворитом цього матчу вважають африканську команду.

    Так, коефіцієнт на перемогу марокканців дорівнює 2,55, а на успіх підопічних Андрія Шевченка виставлений коефіцієнт - 3,00.

    Нічийний результат матчу букмекери оцінили у 3,20.

    Матч Україна - Марокко відбудеться о 21:00 за київським часом.

    Зазначимо, що за всю історію свого існування збірна України встигла провести п’ять матчів із представниками африканського континенту.

    Цікаво, що статистика цих зустрічей – на користь «синьо-жовтої» команди.

    Жодного разу українська збірна не поступилася, двічі зігравши внічию.

    Лише одного разу «синьо-жовтих» та африканську команду доля звела в офіційному турнірі. На Чемпіонаті світу 2006 року підопічні Олега Блохіна здолали Туніс.

    Окрім того, у товариських зустрічах українці обігравали Лівію (3:0) на Нігер (2:1). А нічийні рахунки були зафіксовані у протистояннях з тією ж Лівією (1:1) і Камеруном (0:0).

    Нагадаємо, що 3-го червня збірна України зіграє товариський матч проти команди Албанії.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко
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