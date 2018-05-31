Букмекери вважають Марокко фаворитом у матчі з Україною

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Фото: ФФУ

Матч відбудеться о 21:00 за київським часом

У четвер, 31-го травня, збірна України в Швейцарії проведе товариський матч проти команди Марокко.

Букмекери фаворитом цього матчу вважають африканську команду.

Так, коефіцієнт на перемогу марокканців дорівнює 2,55, а на успіх підопічних Андрія Шевченка виставлений коефіцієнт - 3,00.

Нічийний результат матчу букмекери оцінили у 3,20.

Матч Україна - Марокко відбудеться о 21:00 за київським часом.

Зазначимо, що за всю історію свого існування збірна України встигла провести п’ять матчів із представниками африканського континенту.

Цікаво, що статистика цих зустрічей – на користь «синьо-жовтої» команди.

Жодного разу українська збірна не поступилася, двічі зігравши внічию.

Лише одного разу «синьо-жовтих» та африканську команду доля звела в офіційному турнірі. На Чемпіонаті світу 2006 року підопічні Олега Блохіна здолали Туніс.

Окрім того, у товариських зустрічах українці обігравали Лівію (3:0) на Нігер (2:1). А нічийні рахунки були зафіксовані у протистояннях з тією ж Лівією (1:1) і Камеруном (0:0).

Нагадаємо, що 3-го червня збірна України зіграє товариський матч проти команди Албанії.