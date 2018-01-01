Буяльський вибув на кілька днів під час зимового збору «Динамо»
- Сьогодні, 15:11
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Віталій Буяльський. Фото: Footboom
3 лютого на киян чекає перший спаринг на другому зборі
Півзахисник Віталій Буяльський майже не брав участі у тренувальному процесі команди.
На ранковому занятті, яке пройшло у п’ятницю, 2 лютого, він відчув проблеми з попереково-крижовим відділом, але проведена в одній з лікарень Марбельї магнітно-резонансна терапія не виявила ніяких особливих проблем.
У суботу, 3 лютого, Віталій ще буде відпочивати, а вже пізніше приступить до бігової роботи, повідомляє офіційний сайт київського «Динамо».