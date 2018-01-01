  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Буяльський вибув на кілька днів під час зимового збору «Динамо»

    3 лютого на киян чекає перший спаринг на другому зборі
    Півзахисник Віталій Буяльський майже не брав участі у тренувальному процесі команди. На ранковому занятті, яке пройшло у п’ятницю, 2 лютого, він відчув проблеми з попереково-крижовим відділом, але проведена в одній з лікарень Марбельї магнітно-резонансна терапія не виявила ніяких особливих проблем. У суботу, 3 лютого, Віталій ще буде
    • Сьогодні, 15:11
    • Розсилка
    Віталій Буяльський. Фото: Footboom
    Віталій Буяльський. Фото: Footboom

    3 лютого на киян чекає перший спаринг на другому зборі

    Півзахисник Віталій Буяльський майже не брав участі у тренувальному процесі команди.

    На ранковому занятті, яке пройшло у п’ятницю, 2 лютого, він відчув проблеми з попереково-крижовим відділом, але проведена в одній з лікарень Марбельї магнітно-резонансна терапія не виявила ніяких особливих проблем.

    У суботу, 3 лютого, Віталій ще буде відпочивати, а вже пізніше приступить до бігової роботи, повідомляє офіційний сайт київського «Динамо».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ