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    CAS скоротив дискваліфікацію Неймара, який в соцмережах образив суддів

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    Неймар - CAS скоротив дискваліфікацію Неймара, який в соцмережах образив суддів
    Неймар

    Бразильський форвард зможе взяти участь в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з «Брюгге»

    Спортивний арбітражний суд (CAS) на своєму офіційному сайті оприлюднив підсумки розгляду апеляції «Парі Сен-Жермен» на дискваліфікацію нападника Неймара, що поширюється на єврокубкові матчі.

    Скарга французького клубу була частково задоволена - термін відсторонення бразильця був скорочений з трьох до двох матчів. Таким чином, форвард зможе взяти участь в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з «Брюгге», але пропустить зустрічі з «Реалом» і «Галатасараєм» в 1-му та 2-му турах відповідно.

    Нагадаємо, після матчу-відповіді 1/8 фіналу минулого розіграшу Ліги чемпіонів з «Манчестер Юнайтед» Неймар, який не брав участі у зустрічі, розкритикував суддів в соціальних мережах.

    Джерело: Чемпионат.com

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