CAS скоротив дискваліфікацію Неймара, який в соцмережах образив суддів



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Неймар

Бразильський форвард зможе взяти участь в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з «Брюгге»

Спортивний арбітражний суд (CAS) на своєму офіційному сайті оприлюднив підсумки розгляду апеляції «Парі Сен-Жермен» на дискваліфікацію нападника Неймара, що поширюється на єврокубкові матчі.

Скарга французького клубу була частково задоволена - термін відсторонення бразильця був скорочений з трьох до двох матчів. Таким чином, форвард зможе взяти участь в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з «Брюгге», але пропустить зустрічі з «Реалом» і «Галатасараєм» в 1-му та 2-му турах відповідно.

Нагадаємо, після матчу-відповіді 1/8 фіналу минулого розіграшу Ліги чемпіонів з «Манчестер Юнайтед» Неймар, який не брав участі у зустрічі, розкритикував суддів в соціальних мережах.

Джерело: Чемпионат.com