Центровий збірної України розповів про амбітні цілі на сезон у НБА



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Олексій Лень готується до сьомого сезону в найсильнішій лізі світу

Центровий збірної України Олексій Лень почав підготовку до сьомого сезону в НБА. Про цілі на новий сезон українець розповів під час медіа дня його «Атланти».

«Відчуваю себе комфортно та з великим ентузіазмом починаю готуватися. Минулого сезону працював над триочковим кидком. Планую покращити цей аспект гри. Мета на сезон – 40% реалізації триочкових. Також працюю над веденням м’яча. Хочу комфортніше почуватися під час дриблінгу. Хочу стати більш чітким п’ятим номером. Тренер хоче, аби ми грали в швидкому темпі. У цьому нам допоможе молодь. Лідерські якості забезпечить Вінс Картер, у якого великий вплив на роздягальню. У нас добре поєднання молодості та досвіду», - розповів українець.

Нагадаємо, минулого сезону «Атланта» не змогла пробитися в плей-оф.

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