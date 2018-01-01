«Челсі» не може розпочати реконструкцію «Стемфорд Брідж» через одну сім'ї

В травні 2017 року сім'я домоглася судової заборони на будівництво стадіону

Лондонська сім'я заважає «Челсі» почати роботу по реконструкції стадіону «Стемфорд Брідж». Мер Лондона ще рік тому схвалив проект і видав дозвіл на будівництво клубу Романа Абрамовича. Однак родина Кросуейт, що складається з чотирьох осіб (батьки - Люсінда і Ніколас, діти - Луїс і Роуз) і проживає в безпосередній



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Стемфорд Брідж. Фото: Getty Images

В травні 2017 року сім'я домоглася судової заборони на будівництво стадіону

Лондонська сім'я заважає «Челсі» почати роботу по реконструкції стадіону «Стемфорд Брідж».

Мер Лондона ще рік тому схвалив проект і видав дозвіл на будівництво клубу Романа Абрамовича.

Однак родина Кросуейт, що складається з чотирьох осіб (батьки - Люсінда і Ніколас, діти - Луїс і Роуз) і проживає в безпосередній близькості від «Стемфорд Брідж», стверджує, що арена після реновації буде кидати тінь на їх будинок і позбавить їх сонячного світла.

В травні 2017 року сім'я домоглася судової заборони на будівництво. «Челсі» звернувся до місцевої влади з проханням скасувати постанову суду, яка забороняє клубу реконструкцію стадіону.

«Челсі» запропонував Кросуейтам юридичну консультацію на 50 000 фунтів і подальшу компенсацію (імовірно, в районі шестизначної суми), але сім'я продовжує наполягати на своєму «праві на світло».

При цьому родина не проти реконструкції стадіону, але пропонує прибрати або змінити дизайн східної трибуни, яка буде загороджувати світло.

Очікувалося, що в цьому році почнеться знесення прилеглих до арени будівель, а також роботи на залізничній лінії.

Реконструкція «Стемфорд Брідж» буде коштувати більше мільярда фунтів і завершиться не раніше 2024 року. Місткість арени буде збільшена з 41 до 60 тисяч глядачів.

Джерело: sports.ru