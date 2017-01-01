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    Чемпіон Другої ліги визначиться у додатковому матчі між переможцями двох груп

    Переможці груп А та Б в одноматчевому протистоянні визначать володаря золотих нагород
    У четвер, 30 листопада, у Будинку футболу пройшло засідання Ради ліг ПФЛ, у якому взяли участь представники клубів. Про це повідомляється на офіційному сайті Професіональної футбольної ліги України. Клуби ухвалили рішення, згідно з яким чемпіон Другої ліги визначатиметься за підсумками одного матчу між чемпіонами груп А та Б. Навесні стартує
    • Сьогодні, 10:18
    • Розсилка
    Фото ФФУ
    Фото ФФУ

    Переможці груп А та Б в одноматчевому протистоянні визначать володаря золотих нагород

    У четвер, 30 листопада, у Будинку футболу пройшло засідання Ради ліг ПФЛ, у якому взяли участь представники клубів.

    Про це повідомляється на офіційному сайті Професіональної футбольної ліги України.

    Клуби ухвалили рішення, згідно з яким чемпіон Другої ліги визначатиметься за підсумками одного матчу між чемпіонами груп А та Б.

    Навесні стартує третє коло у Другій лізі. По його завершенню визначиться володар золотих і срібних нагород в очному протистоянні переможців. Переможець отримає перехідний кубок Другої ліги.

    Обидві команди, які посядуть друге місце у своїх групах будуть нагороджені бронзовими медалями.

    Зауважимо, що наразі турнірне становище у Другій лізі виглядає так:

    21_01

    22_04

    Нагадаємо, у «Металісті» розраховують випередити «Дніпро-1» у турнірній таблиці.

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