Чемпіон Другої ліги визначиться у додатковому матчі між переможцями двох груп
- Сьогодні, 10:18
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Переможці груп А та Б в одноматчевому протистоянні визначать володаря золотих нагород
У четвер, 30 листопада, у Будинку футболу пройшло засідання Ради ліг ПФЛ, у якому взяли участь представники клубів.
Про це повідомляється на офіційному сайті Професіональної футбольної ліги України.
Клуби ухвалили рішення, згідно з яким чемпіон Другої ліги визначатиметься за підсумками одного матчу між чемпіонами груп А та Б.
Навесні стартує третє коло у Другій лізі. По його завершенню визначиться володар золотих і срібних нагород в очному протистоянні переможців. Переможець отримає перехідний кубок Другої ліги.
Обидві команди, які посядуть друге місце у своїх групах будуть нагороджені бронзовими медалями.
Зауважимо, що наразі турнірне становище у Другій лізі виглядає так:
Нагадаємо, у «Металісті» розраховують випередити «Дніпро-1» у турнірній таблиці.