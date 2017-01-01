Чемпіон Другої ліги визначиться у додатковому матчі між переможцями двох груп

Переможці груп А та Б в одноматчевому протистоянні визначать володаря золотих нагород

У четвер, 30 листопада, у Будинку футболу пройшло засідання Ради ліг ПФЛ, у якому взяли участь представники клубів. Про це повідомляється на офіційному сайті Професіональної футбольної ліги України. Клуби ухвалили рішення, згідно з яким чемпіон Другої ліги визначатиметься за підсумками одного матчу між чемпіонами груп А та Б. Навесні стартує



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Фото ФФУ

Переможці груп А та Б в одноматчевому протистоянні визначать володаря золотих нагород

У четвер, 30 листопада, у Будинку футболу пройшло засідання Ради ліг ПФЛ, у якому взяли участь представники клубів.

Про це повідомляється на офіційному сайті Професіональної футбольної ліги України.

Клуби ухвалили рішення, згідно з яким чемпіон Другої ліги визначатиметься за підсумками одного матчу між чемпіонами груп А та Б.

Навесні стартує третє коло у Другій лізі. По його завершенню визначиться володар золотих і срібних нагород в очному протистоянні переможців. Переможець отримає перехідний кубок Другої ліги.

Обидві команди, які посядуть друге місце у своїх групах будуть нагороджені бронзовими медалями.

Зауважимо, що наразі турнірне становище у Другій лізі виглядає так:

Нагадаємо, у «Металісті» розраховують випередити «Дніпро-1» у турнірній таблиці.