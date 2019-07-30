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    Чемпіон світу у складі збірної Німеччини здеградував до переходу в московський «Спартак»

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    Андре Шюррле докотився до чемпіонату Росії - Чемпіон світу у складі збірної Німеччини здеградував до переходу в московський «Спартак»
    Андре Шюррле докотився до чемпіонату Росії
    n-tv

    Свого часу Андре Шюррле вважався одним із найталановитіших німецьких футболістів

    За повідомленням російських ЗМІ, півоборонець дортмундської «Боруссії» Андре Шюррле з сім'єю прилетів до Москви. Завтра, 31 липня, німецький футболіст повинен підписати контракт з місцевим «Спартаком».

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    Раніше повідомлялося, що московський клуб орендує хавбека до закінчення сезону-2019/2020. Сума необов'язкового викупу, за попередніми даними, складе € 8 млн. «Спартак» буде повністю платити зарплату німцеві, яка становить близько € 3 млн в рік. Сім'я Шюррле не проти те, щоб переїхати в Росію, оскільки дружина гравця Анна Шарипова родом з Казахстану.

    Сезон-2018/2019 28-річний Шюррле провів в оренді в англійському «Фулемі». За лондонський клуб футболіст відіграв 25 матчів. На його рахунку 6 результативних ударів. Контракт німця з «Боруссією» розрахований до літа 2021 року. Раніше він грав за «Майнц», «Байєр», «Челсі» і «Вольфсбурґ».

    Шюррле – чемпіон світу-2014.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Боруссія (Дортмунд) ФК Спартак (Москва) Андре Шюррле
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