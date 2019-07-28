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    Тренер «Зорі» залишив Україну одразу після перемоги в Полтаві

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    Віктор Скрипник - Тренер «Зорі» залишив Україну одразу після перемоги в Полтаві
    Віктор Скрипник
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    Віктор Скрипник терміново вилетів до Німеччини

    Головний тренер луганської «Зорі» Віктор Скрипник не став коментувати стартовий поєдинок нового сезону чемпіонату України в Полтаві проти «Ворскли».

    Як повідомляє прес-служба луганського клубу, фахівець одразу після матчу терміново вилетів до Німеччини на тренерську конференцію.

    «Зоря» стартовому матчі 1-го туру нового сезону чемпіонату України перемогла на виїзді «Ворсклу» - 1:0.

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    Віктор Скрипник очолив «Зорю» у червні поточного року після відставки Юрія Вернидуба.

    Скрипник уже понад 20 років проживає в Німеччині, де спочатку виступав за «Вердер», а потім тренував клубні команди різного віку включно з головною.  

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