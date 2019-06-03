Чемпіон Вищої ліги підсилився захисником збірної України



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Денис Лукашов ФІБА

«Прометей» з Кам’янського уклав угоду з Денисом Лукашовим

Чемпіон України з баскетболу серед команд Вищої ліги «Прометей» з Кам’янського почав кадрову підготовку до нового сезону. Команда готується до дебюту в Суперлізі.

Першим новачком «Прометея» в міжсезонні став розігруючий збірної України Денис Лукашов, інформує ФБУ з посиланням на клуб.

Останні чотири сезони Лукашов грав за кордоном. Сезону-2018/19 він у складі красноярського «Єнісєя» набирав 2 очка, 0,8 підбирання, 1,4 передачі за матч у Лізі ВТБ.

У складі збірної України Денис набирав 7,9 очка, 3,3 підбирання, 4,4 передачі у середньому за поєдинок кваліфікації чемпіонату світу.

Раніше Лукашов виступав за «Київ», «Будівельник», «Донецьк», «Азовмаш», «Автодор», «Летувос Ритас», «Вітаутас».

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