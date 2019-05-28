  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Визначився чемпіон Вищої ліги з баскетболу

    • Розсилка
    &laquo;Прометей&raquo; - чемпіон Вищої ліги - Визначився чемпіон Вищої ліги з баскетболу
    «Прометей» - чемпіон Вищої ліги
    ФБУ

    «Прометей» втретє переміг у фінальній серії плей-оф

    У чемпіонаті України серед чоловічих команд Вищої ліги визначився новий чемпіон. «Прометей» з Кам’янського і в третьому матчі фінальної серії плей-оф переміг «Рівне» - 89:55.

    Гості зовсім не бажали продовжувати серію. То ж надто потужно провели весь ігровий час зустрічі. Господарі стримували суперника ледь половину стартової чверті. Далі гості стрімко пішли в відрив. Плюс 10 після першої та ще плюс дев’ять очок після другої чвертей чітко позначили переможну тенденцію для команди з Кам’янського.

    По перерві гості не збавили обертів. У рівненців не знайшлося аргументів, аби зупинити потужного суперника. То ж Прометей впевнено довів поєдинок до перемоги.

    Перевага гостей була беззаперечною. Зокрема за триочковими «Прометей» в понад три рази перевершив «Рівне»: 13/26 проти 4/22.

    У господарів найкращим став капітан Дмитро Тимощук – 14 очок. А в переможців найкращим став Ханнах – 23 очка.

    «Прометей» у першому ж сезоні в Вищій лізі впевнено дійшов до фіналу та переконливо його виграв. У перших двох матчах фіналу в Кам’янському господарі перемагали 88:55 та 85:70.

     Читайте також: Визначився бронзовий призер у Вищій баскетбольній лізі
    Читайте також
    баскетбол Федерація баскетболу України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ