Визначився чемпіон Вищої ліги з баскетболу



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«Прометей» - чемпіон Вищої ліги ФБУ

«Прометей» втретє переміг у фінальній серії плей-оф

У чемпіонаті України серед чоловічих команд Вищої ліги визначився новий чемпіон. «Прометей» з Кам’янського і в третьому матчі фінальної серії плей-оф переміг «Рівне» - 89:55.

Гості зовсім не бажали продовжувати серію. То ж надто потужно провели весь ігровий час зустрічі. Господарі стримували суперника ледь половину стартової чверті. Далі гості стрімко пішли в відрив. Плюс 10 після першої та ще плюс дев’ять очок після другої чвертей чітко позначили переможну тенденцію для команди з Кам’янського.

По перерві гості не збавили обертів. У рівненців не знайшлося аргументів, аби зупинити потужного суперника. То ж Прометей впевнено довів поєдинок до перемоги.

Перевага гостей була беззаперечною. Зокрема за триочковими «Прометей» в понад три рази перевершив «Рівне»: 13/26 проти 4/22.

У господарів найкращим став капітан Дмитро Тимощук – 14 очок. А в переможців найкращим став Ханнах – 23 очка.

«Прометей» у першому ж сезоні в Вищій лізі впевнено дійшов до фіналу та переконливо його виграв. У перших двох матчах фіналу в Кам’янському господарі перемагали 88:55 та 85:70.

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