Чемпіонат Англії. «Челсі» перервав серію невдач, розгромивши аутсайдера
- Сьогодні, 09:13
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Розсилка
Лондонці обіграли «Вест Бромвіч» з рахунком 3:0
«Челсі» нарешті перервав свою невдалу серію у чемпіонаті Англії з футболу сезону-2017/18.
Як відомо, у попередніх двох турах лондонці зазнавали розгромних поразок: від «Борнмута» (0:3) та «Вотфорда» (1:4).
У от у матчі 27-го туру проти «Вест Бромвіча» «Челсі» прорвало.
«Сині» здобули перемогу з рахунком 3:0 і повернули собі четверте місце, на яке на кілька днів вийшов «Тоттенгем».
«Челсі» має 53 пункти і на одне очко відстає від «Ліверпуля» та на три від «Манчестер Юнайтед».
Перемогу лондонцям у звітному матчі принесли Еден Азар (дубль) і Віктор Мозес.
Чемпіонат Англії з футболу
Матч 27-го туру
«Челсі» – «Вест Бромвіч» – 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Азар (25), 2:0 – Возес (63), 3:0 – Азар (71)
«Челсі»: Куртуа, Дзаппакоста, Аспілікуета, Крістенсен (Кегілл, 74), Мозес, Азар, Канте, Педро (Вілліан, 80), Фабрегас, Рюдігер, Жиру (Мората, 61)