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    Чемпіонат Англії. «Челсі» перервав серію невдач, розгромивши аутсайдера

    Лондонці обіграли «Вест Бромвіч» з рахунком 3:0
    «Челсі» нарешті перервав свою невдалу серію у чемпіонаті Англії з футболу сезону-2017/18. Як відомо, у попередніх двох турах лондонці зазнавали розгромних поразок: від «Борнмута» (0:3) та «Вотфорда» (1:4). У от у матчі 27-го туру проти «Вест Бромвіча» «Челсі» прорвало.
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    ФК &laquo;Челсі&raquo;
    ФК «Челсі»

    Лондонці обіграли «Вест Бромвіч» з рахунком 3:0

    «Челсі» нарешті перервав свою невдалу серію у чемпіонаті Англії з футболу сезону-2017/18.

    Як відомо, у попередніх двох турах лондонці зазнавали розгромних поразок: від «Борнмута» (0:3) та «Вотфорда» (1:4).

    У от у матчі 27-го туру проти «Вест Бромвіча» «Челсі» прорвало.

    «Сині» здобули перемогу з рахунком 3:0 і повернули собі четверте місце, на яке на кілька днів вийшов «Тоттенгем».

    «Челсі» має 53 пункти і на одне очко відстає від «Ліверпуля» та на три від «Манчестер Юнайтед».

    Перемогу лондонцям у звітному матчі принесли Еден Азар (дубль) і Віктор Мозес.

    Чемпіонат Англії з футболу

    Матч 27-го туру

    «Челсі» – «Вест Бромвіч» – 3:0 (1:0)

    Голи: 1:0 – Азар (25), 2:0 – Возес (63), 3:0 – Азар (71)

    «Челсі»: Куртуа, Дзаппакоста, Аспілікуета, Крістенсен (Кегілл, 74), Мозес, Азар, Канте, Педро (Вілліан, 80), Фабрегас, Рюдігер, Жиру (Мората, 61)

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