Лондонці обіграли «Вест Бромвіч» з рахунком 3:0

«Челсі» нарешті перервав свою невдалу серію у чемпіонаті Англії з футболу сезону-2017/18. Як відомо, у попередніх двох турах лондонці зазнавали розгромних поразок: від «Борнмута» (0:3) та «Вотфорда» (1:4). У от у матчі 27-го туру проти «Вест Бромвіча» «Челсі» прорвало.



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ФК «Челсі»

Лондонці обіграли «Вест Бромвіч» з рахунком 3:0

«Челсі» нарешті перервав свою невдалу серію у чемпіонаті Англії з футболу сезону-2017/18.

Як відомо, у попередніх двох турах лондонці зазнавали розгромних поразок: від «Борнмута» (0:3) та «Вотфорда» (1:4).

У от у матчі 27-го туру проти «Вест Бромвіча» «Челсі» прорвало.

«Сині» здобули перемогу з рахунком 3:0 і повернули собі четверте місце, на яке на кілька днів вийшов «Тоттенгем».

«Челсі» має 53 пункти і на одне очко відстає від «Ліверпуля» та на три від «Манчестер Юнайтед».

Перемогу лондонцям у звітному матчі принесли Еден Азар (дубль) і Віктор Мозес.

Чемпіонат Англії з футболу

Матч 27-го туру

«Челсі» – «Вест Бромвіч» – 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Азар (25), 2:0 – Возес (63), 3:0 – Азар (71)

«Челсі»: Куртуа, Дзаппакоста, Аспілікуета, Крістенсен (Кегілл, 74), Мозес, Азар, Канте, Педро (Вілліан, 80), Фабрегас, Рюдігер, Жиру (Мората, 61)