Чемпіонат Англії. «Челсі» сенсаційно зазнав другої розгромної поразки поспіль

Цього разу лондонці поступилися «Вотфорду»

«Челсі» сенсаційно зазнав розгромної поразки у матчі 26-го туру чемпіонату Англії. Лондонці поступилися на виїзді «Вотфорду» – 0:3. Це вже друга розгромна поразка «Челсі» поспіль. Тур тому «сині» програли вдома «Борнмуту» 0:3. У протистоянні з «Вотфордом» усі проблеми