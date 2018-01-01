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    Чемпіонат Англії. «Челсі» сенсаційно зазнав другої розгромної поразки поспіль

    Цього разу лондонці поступилися «Вотфорду»
    «Челсі» сенсаційно зазнав розгромної поразки у матчі 26-го туру чемпіонату Англії. Лондонці поступилися на виїзді «Вотфорду» – 0:3. Це вже друга розгромна поразка «Челсі» поспіль. Тур тому «сині» програли вдома «Борнмуту» 0:3. У протистоянні з «Вотфордом» усі проблеми
    • Сьогодні, 08:36
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    ФК &laquo;Вотфорд&raquo;
    ФК «Вотфорд»

    Цього разу лондонці поступилися «Вотфорду»

    «Челсі» сенсаційно зазнав розгромної поразки у матчі 26-го туру чемпіонату Англії.

    Лондонці поступилися на виїзді «Вотфорду» – 0:3.

    Це вже друга розгромна поразка «Челсі» поспіль. Тур тому «сині» програли вдома «Борнмуту» 0:3.

    У протистоянні з «Вотфордом» усі проблеми підопічних Антоніо Конте почалися після вилучення Бакайоко на 30-й хвилині.

    Водночас лондонцям вдалося зрівняти рахунок на 82-й хвилині, проте після цього господарі забили аж тричі.

    Чемпіонат Англії з футболу

    Матч 26-го туру

    «Вотфорд» – «Челсі» – 4:1 (1:0)

    Голи: 1:0 – Діні (42, пен), 1:1 – Азар (82), 2:1 – Янмат (84), 3:1 – Деулофеу (88), 4:1 – Перейра (90)

    «Челсі»: Куртуа, Аспілікуета, Давид Луїз, Кегілл, Мозес, Азар, Канте, Вілліан (Фабрегас, 34), Бакайоко, Педро (Жиру, 64), Дзаппакоста

    Вилучення: Бакайоко (30)

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