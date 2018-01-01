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    Чемпіонат Франції. «Монако» вдома обіграв «Ліон». Інші матчі

    4 лютого відбулися матчі 24 туру чемпіонату Франції
    У неділю, 4 лютого, відбулося три матчі 24 туру чемпіонату Франції з футболу. У центральному матчі туру «Монако» виграв у «Ліона». В інших матчах «Ренн» програв «Генгаму», а «Кан» був сильнішим за «Нант». Чемпіонат Франції з футболу 24 тур «Монако» -
    • Сьогодні, 08:55
    • Розсилка
    Фото:&nbsp;<span>twitter.com/AS_Monaco</span>
    Фото: twitter.com/AS_Monaco

    4 лютого відбулися матчі 24 туру чемпіонату Франції

    У неділю, 4 лютого, відбулося три матчі 24 туру чемпіонату Франції з футболу.

    У центральному матчі туру «Монако» виграв у «Ліона».

    В інших матчах «Ренн» програв «Генгаму», а «Кан» був сильнішим за «Нант».

    Чемпіонат Франції з футболу

    24 тур

    «Монако» - «Ліон» 3:2 (2:2)

    Голи: 0:1 - Діас (11), 0:2 - Трароре (27), 1:2 - Кейта (31), 2:2 - Фалькао (36), 3:2 - Лопеш (88)

    «Монако»: Субашич (Сі, 15), Туре, Глік, Жемерсон, Раджі, Тілеманс, Фабіньо, Кейта, Моутінью, Лопеш, Фалькао (Йоветич, 55)

    «Ліон»: Антоні Лопеш, Тете, Марсело, Морель, Менді, Ндомбеле, Ауар, Траоре (Корне, 75), Фекір, Депай (Маоліда, 86), Діас

    Попередження: Тете (30), Менді (35), Кейта (40), Ндомбеле (41), Сі (90)

    Вилучення: Кейта (44)

    «Кан» - «Нант» 3:2 (1:1)

    Голи: 0:1 - Бамму (31), 1:1 - Сантіні (35, пен), 2:1 - Да Сільва (52), 2:2 - Бамму (57), 3:2 - Да Сільва (80)

    «Ренн» - «Генгам» 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 - Нгбакото (90)

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