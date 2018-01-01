Чемпіонат Франції. «Монако» вдома обіграв «Ліон». Інші матчі

4 лютого відбулися матчі 24 туру чемпіонату Франції

У неділю, 4 лютого, відбулося три матчі 24 туру чемпіонату Франції з футболу. У центральному матчі туру «Монако» виграв у «Ліона». В інших матчах «Ренн» програв «Генгаму», а «Кан» був сильнішим за «Нант». Чемпіонат Франції з футболу 24 тур «Монако» -