Чемпіонат Франції. «Монако» вдома обіграв «Ліон». Інші матчі
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4 лютого відбулися матчі 24 туру чемпіонату Франції
У неділю, 4 лютого, відбулося три матчі 24 туру чемпіонату Франції з футболу.
У центральному матчі туру «Монако» виграв у «Ліона».
В інших матчах «Ренн» програв «Генгаму», а «Кан» був сильнішим за «Нант».
Чемпіонат Франції з футболу
24 тур
«Монако» - «Ліон» 3:2 (2:2)
Голи: 0:1 - Діас (11), 0:2 - Трароре (27), 1:2 - Кейта (31), 2:2 - Фалькао (36), 3:2 - Лопеш (88)
«Монако»: Субашич (Сі, 15), Туре, Глік, Жемерсон, Раджі, Тілеманс, Фабіньо, Кейта, Моутінью, Лопеш, Фалькао (Йоветич, 55)
«Ліон»: Антоні Лопеш, Тете, Марсело, Морель, Менді, Ндомбеле, Ауар, Траоре (Корне, 75), Фекір, Депай (Маоліда, 86), Діас
Попередження: Тете (30), Менді (35), Кейта (40), Ндомбеле (41), Сі (90)
Вилучення: Кейта (44)
«Кан» - «Нант» 3:2 (1:1)
Голи: 0:1 - Бамму (31), 1:1 - Сантіні (35, пен), 2:1 - Да Сільва (52), 2:2 - Бамму (57), 3:2 - Да Сільва (80)
«Ренн» - «Генгам» 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - Нгбакото (90)