Чемпіонат Іспанії. «Барселона» здобула вольову перемогу у Сан-Себастьяні. Інші матчі 19-го туру

Каталонці програвали 0:2, але зуміли перемогти 4:2

«Барселона» була близькою до того, аби втрати очки у матчі 19-го туру чемпіонату Іспанії-2017/18. По ходу першого тайму каталонці програвали «Реалу Сосьєдад» 0:2. Проте ще у першому таймі Пауліньо відіграв один м’яч, а у другому таймі «Барселона» просто не залишила шансів господарям. Зауважимо, що