Чемпіонат Іспанії. «Барселона» здобула вольову перемогу у Сан-Себастьяні. Інші матчі 19-го туру
- Сьогодні, 09:45
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Розсилка
Каталонці програвали 0:2, але зуміли перемогти 4:2
«Барселона» була близькою до того, аби втрати очки у матчі 19-го туру чемпіонату Іспанії-2017/18.
По ходу першого тайму каталонці програвали «Реалу Сосьєдад» 0:2.
Проте ще у першому таймі Пауліньо відіграв один м’яч, а у другому таймі «Барселона» просто не залишила шансів господарям.
Зауважимо, що «Севілья» поступилася «Алавесу».
Чемпіонат Іспанії з футболу
Матчі 19-го туру
«Леванте» – «Сельта» – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Сісто (37)
«Алавес» – «Севілья» – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Ману Гарсія (52)
«Еспаньйол» – «Атлетик» – 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 – Морено (29), 1:1 – Іньякі Вільямс (35)
«Реал Сосьєдад» – «Барселона» – 2:4 (2:1)
Голи: 1:0 – Вілліан Жозе (11), 2:0 – Хуанмі (34), 2:1 – Пауліньо (39), 2:2 – Суарес (50), 2:3 –Суарес (71), 2:4 – Мессі (85)
«Барселона»: тер Штеген, Вермален, Піке, Альба, Ракитич, Серджі Роберто, Пауліньо (Дембеле, 65), Бускетс, Андре Гомеш (Дінь, 80), Мессі, Суарес (Деніс Суарес, 90)