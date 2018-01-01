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    Чемпіонат Іспанії. «Барселона» зіграла в суху нічию з «Хетафе»

    Перший удар «Барси» у площину воріт відбувся аж на 50-й хвилині
    «Барселона» не змогла дотиснути «Хетафе» у матчі 24 туру чемпіонату Іспанії. Перший момент створили гості. Єррі Міна обрізав «Барсу» невдалим пасом. «Хетафе» вдало спрацював на перехопленні та розвернув блискавичну атаку, в якій тільки розкішний підкат Бускетс врятував господарів від великих
    • Сьогодні, 19:15
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    &laquo;Барселона&raquo; &ndash; &laquo;Хетафе&raquo;. Фото: Getty Images
    «Барселона» – «Хетафе». Фото: Getty Images

    Перший удар «Барси» у площину воріт відбувся аж на 50-й хвилині

    «Барселона» не змогла дотиснути «Хетафе» у матчі 24 туру чемпіонату Іспанії.

    Перший момент створили гості. Єррі Міна обрізав «Барсу» невдалим пасом. «Хетафе» вдало спрацював на перехопленні та розвернув блискавичну атаку, в якій тільки розкішний підкат Бускетс врятував господарів від великих неприємностей.

    Ближче до 40-ї хвилини Хетафе втратив 2 супермоменти в одній атаці. Спочатку Коутінью безпорадно віддав мяч у центрі поля, і гості миттєво знайшли Анхеля на ударній позиції – Міна встиг відкоригувати удар. А після кутового Шибасакі зліва увірвався у штрафний, однак замість націленого пасу на двох партнерів, які бігли по центру, поспішно у дотик «скинув» м'яч у руки тер Штегену.

    Перший удар «Барси» у площину воріт відбувся аж на 50-й хвилині. Коутінью прицільним ударом з-за меж штрафного не зумів пробити Гуаїту. Згодом Антунеш ледь не став автором асисту з кутового – партнер Анхель пробив вище. Ще один кручений від Коутінью знову наштовхнувся на сейв воротаря.

    На 63-й Вальверде виконав подвійну заміну: Коутінью підмінив Іньєста, який зразу ж отримав капітанську пов'язку з рук Мессі, а Алькасер поступився місцем на полі Усману Дембеле. Останній видав ідеальний навіс на 77-й, однак удару головою від Міни не вистачило лічених сантиметрів.

    Каталонці впевнено очолюють турнірну таблицю іспанського чемпіонату, випереджаючи мадридський «Атлетіко» на 7 очок.

    Чемпіонат Іспанії. Прімера

    23-й тур

    «Барселона» – «Хетафе» – 0:0

    «Барселона»: тер Штеген, Дінь, Міна, Альба, Роберто, Бускетс (Пауліньо, 82), Ракітіч, Коутіньо (Іньєста, 62), Мессі, Суарес, Алькасер (Дембеле, 63)

    Джерело: Футбол 24

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