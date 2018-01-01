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    Чемпіонат Іспанії. «Депортиво» знову програє, Коваль знову залишається у запасі

    У нинішньому році команда Максима не знає смаку перемог
    «Депортиво» зазнав 14-ої поразки у нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії з футболу. У матчі 23-го туру команда з Ла-Коруньї поступилася вдома «Бетісу» з рахунком 0:1. Український воротар Максим Коваль, орендований у «Динамо», так і залишився у запасі. «Депортиво» і надалі перебуває у зоні вильоту,
    • Сьогодні, 08:59
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    Фото ФК &laquo;Депортиво&raquo;
    Фото ФК «Депортиво»

    У нинішньому році команда Максима не знає смаку перемог

    «Депортиво» зазнав 14-ої поразки у нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії з футболу.

    У матчі 23-го туру команда з Ла-Коруньї поступилася вдома «Бетісу» з рахунком 0:1.

    Український воротар Максим Коваль, орендований у «Динамо», так і залишився у запасі.

    «Депортиво» і надалі перебуває у зоні вильоту, займаючи 19-те місце. Від рятівної, 17-ої, позиції команда відстає на три очки.

    У нинішньому році «Депортиво» не знає смаку перемог. Востаннє команда Коваля вигравала ще 9 грудня минулого року.

    Чемпіонат Іспанії з футболу

    Матч 23-го туру

    «Депортиво» – «Бетіс» – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Морон (54)

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