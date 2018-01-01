Чемпіонат Іспанії. «Депортиво» знову програє, Коваль знову залишається у запасі

У нинішньому році команда Максима не знає смаку перемог

«Депортиво» зазнав 14-ої поразки у нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії з футболу. У матчі 23-го туру команда з Ла-Коруньї поступилася вдома «Бетісу» з рахунком 0:1. Український воротар Максим Коваль, орендований у «Динамо», так і залишився у запасі. «Депортиво» і надалі перебуває у зоні вильоту,