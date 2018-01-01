Чемпіонат Іспанії. «Депортиво» знову програє, Коваль знову залишається у запасі
- Сьогодні, 08:59
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Фото ФК «Депортиво»
У нинішньому році команда Максима не знає смаку перемог
«Депортиво» зазнав 14-ої поразки у нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії з футболу.
У матчі 23-го туру команда з Ла-Коруньї поступилася вдома «Бетісу» з рахунком 0:1.
Український воротар Максим Коваль, орендований у «Динамо», так і залишився у запасі.
«Депортиво» і надалі перебуває у зоні вильоту, займаючи 19-те місце. Від рятівної, 17-ої, позиції команда відстає на три очки.
У нинішньому році «Депортиво» не знає смаку перемог. Востаннє команда Коваля вигравала ще 9 грудня минулого року.
Чемпіонат Іспанії з футболу
Матч 23-го туру
«Депортиво» – «Бетіс» – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Морон (54)