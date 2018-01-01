Чемпіонат Іспанії. «Реал» безжалісно розгромив «Депортіво»

Два м'ячі забив Крішатіану Роналду, у якого в нинішньому сезоні є проблеми з результативністю

На своєму полі «Реал» здобув впевнену перемогу 7: 1 над «Депортіво» в рамках 20 туру чемпіонату Іспанії. Незважаючи на відставання від «Барселони», «Реалу» все ж не можна розслаблятися в плані боротьби за місце в топ-4, так як конкурентів у команди вистачає. Після поразки від



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«Реал» - «Депортіво» - 7:1. Фото: Getty Images

Два м'ячі забив Крішатіану Роналду, у якого в нинішньому сезоні є проблеми з результативністю

На своєму полі «Реал» здобув впевнену перемогу 7: 1 над «Депортіво» в рамках 20 туру чемпіонату Іспанії.

Незважаючи на відставання від «Барселони», «Реалу» все ж не можна розслаблятися в плані боротьби за місце в топ-4, так як конкурентів у команди вистачає.

Після поразки від «Вільярреала» мадридці зуміли зібратися і на своєму полі розгромили «Депортіво» 7:1, при цьому гості забили першими силами Адріана Лопеса.

У відповідь «Реал» відзначився сімома точними ударами, в тому числі два м'ячі забив Крішатіану Роналду, у якого в нинішньому сезоні Ла Ліги є проблеми з результативністю. Відзначимо і дубль Гарета Бейла.

7: 1, «Реал» повертає собі четверту позицію, однак «Валенсія» має перевагу в 5 балів.

Чемпіонат Іспанії. Прімера

20-ий тур

«Реал» - «Депортіво» - 7:1

Джерело: sportarena.com