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    Чемпіонат Іспанії. «Реал» безжалісно розгромив «Депортіво»

    Два м'ячі забив Крішатіану Роналду, у якого в нинішньому сезоні є проблеми з результативністю
    На своєму полі «Реал» здобув впевнену перемогу 7: 1 над «Депортіво» в рамках 20 туру чемпіонату Іспанії. Незважаючи на відставання від «Барселони», «Реалу» все ж не можна розслаблятися в плані боротьби за місце в топ-4, так як конкурентів у команди вистачає. Після поразки від
    • Сьогодні, 19:12
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    &laquo;Реал&raquo; - &laquo;Депортіво&raquo; - 7:1. Фото: Getty Images
    «Реал» - «Депортіво» - 7:1. Фото: Getty Images

    Два м'ячі забив Крішатіану Роналду, у якого в нинішньому сезоні є проблеми з результативністю

    На своєму полі «Реал» здобув впевнену перемогу 7: 1 над «Депортіво» в рамках 20 туру чемпіонату Іспанії.

    Незважаючи на відставання від «Барселони», «Реалу» все ж не можна розслаблятися в плані боротьби за місце в топ-4, так як конкурентів у команди вистачає.

    Після поразки від «Вільярреала» мадридці зуміли зібратися і на своєму полі розгромили «Депортіво» 7:1, при цьому гості забили першими силами Адріана Лопеса.

    У відповідь «Реал» відзначився сімома точними ударами, в тому числі два м'ячі забив Крішатіану Роналду, у якого в нинішньому сезоні Ла Ліги є проблеми з результативністю. Відзначимо і дубль Гарета Бейла.

    7: 1, «Реал» повертає собі четверту позицію, однак «Валенсія» має перевагу в 5 балів.

    Чемпіонат Іспанії. Прімера

    20-ий тур

    «Реал» - «Депортіво» - 7:1

    Джерело: sportarena.com

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