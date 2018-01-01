Чемпіонат Іспанії. «Реал» розгромно переміг «Валенсію»

В останні 10-15 хвилин матчу «Реал» почав розривати суперника

«Реал» здобув непросту розгромну перемогу у «Валенсії» в матчі 21-го туру чемпіонату Іспанії. «Реал» почав дуже активно. Роналду ледь не схопив травму на рівному місці, а Бейл не зміг переграти воротаря, який перед цим врізався у свого ж захисника. Не дивно, що «Мадрид» відкрив рахунок. Марсело,



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«Валенсія» - «Реал». Фото: Getty Images

В останні 10-15 хвилин матчу «Реал» почав розривати суперника

«Реал» здобув непросту розгромну перемогу у «Валенсії» в матчі 21-го туру чемпіонату Іспанії.

«Реал» почав дуже активно. Роналду ледь не схопив травму на рівному місці, а Бейл не зміг переграти воротаря, який перед цим врізався у свого ж захисника.

Не дивно, що «Мадрид» відкрив рахунок. Марсело, Бензема і Роналду розіграли міні-футбольну триходівку, після чого Кріштіану відверто збили у штрафному. Вирок португалець виконав сам і без натяку на проблеми.

«Валенсія» декілька разів огризалась, однак Навас діяв впевнено на лінії. «Реал» забив з контри після кутового господарів, але більшість часу домінував на чужій половині поля.

Колишній захисник «Барселони» Мартін Монтойя зрубав Роналду перший раз, а в моменті з другим пенальті врізався в спину Бензема. Безрозсудність правого фулбека, в якого повірив Гвардіола, принесла Реалу 2 легких голи переваги.

«Валенсія» також претендувала на 11-метровий, однак арбітр справедливо не купився. Парехо став підгинати ноги ще до крихітного контакту з Каземіро і попросту малював пенальті.

На початку другого тайму знову виникла нагода для гучних протестів «Местальї». Каземіро заблокував суперника у своєму штрафному, і це було більш схоже на пенальті, проте арбітр промовчав і тут.

А потім Начо врізався в Гайя, і це ще раз було близько до 11-метрового. «Валенсія» у цій же атаці забила. Міна помстився Начо, вигравши у нього повітряну боротьбу на рівні плеча Роналду.

Родріго кілька разів міг відзначитись. Під завісу першого тайму іспанський форвард бразильського походження не забив у порожні ворота а-ля Ярмоленко з матчу проти «Вольфсбурга». «Валенсія» взагалі частенько змітала «Реал» навіть у його штрафному, по перерві раз по раз роблячи посміховисько із «королівського» захисту.

Та в останні 10-15 хвилин матчу «Мадрид» почав розривати суперника у відповідь. Марсело з Асенсіо, який вийшов на заміну, удвох висміяли 5-х захисників кількома пасами між собою. А згодом ще один джокер Зідана Ковачіч елегантно відкинув п'ятою на Крооса, і Тоні влучив ударом з межі штрафного.

Чемпіонат Іспанії. Ла Ліга

21-ий тур

«Валенсія» - «Реал» - 1:4

Голи: Міна(58) – Роналду(16п., 38п.), Марсело(84), Кроос(89)

Джерело: Футбол 24